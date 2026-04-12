Trump diz que acordo não foi possível porque Irã não abriu mão de 'ambições nucleares'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o fracasso das negociações com o Irã ocorreu porque o país “não está disposto a abrir mão de suas ambições nucleares”. A declaração foi publicada na rede social do próprio presidente, na manhã deste domingo (12/4), após o encerramento de uma longa rodada de conversas em Islamabad.
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“O IRÃ NÃO ESTÁ DISPOSTO A ABRIR MÃO DE SUAS AMBIÇÕES NUCLEARES!”, escreveu Trump, ao relatar o desfecho das tratativas. Segundo ele, esse foi o principal obstáculo para qualquer avanço diplomático, apesar de outros pontos terem sido discutidos ao longo de quase 20 horas de reunião.
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O presidente afirmou que “eu poderia entrar em detalhes e falar sobre tudo o que foi conquistado, mas só uma coisa importa”, reforçando que a questão nuclear se sobrepôs a qualquer outro entendimento possível. Em tom categórico, reiterou: “como sempre disse desde o início, há muitos anos, O IRÃ NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!”.
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Na mesma publicação, Trump fez críticas diretas ao comportamento do governo iraniano, afirmando que o país “prometeu abrir o Estreito de Ormuz, mas conscientemente não o fez”, o que teria causado “ansiedade, transtornos e sofrimento a muitas pessoas e países em todo o mundo”.
Ele também alegou que “todas as leis estão sendo violadas por eles” e afirmou que há “grande desonra e danos permanentes à reputação do Irã”. Apesar disso, disse que a situação já teria sido superada pelos Estados Unidos: “já superamos tudo isso”.
Reunião sem acordo
Trump relatou que foi informado sobre as negociações pelo vice-presidente JD Vance e por seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner. Segundo ele, a reunião em Islamabad foi conduzida com apoio de autoridades paquistanesas, incluindo o primeiro-ministro Shehbaz Sharif.
De acordo com o presidente, apesar de o clima entre as delegações ter se tornado mais cordial ao longo do encontro, “muito amigáveis e respeitosos”, os representantes iranianos permaneceram “inflexíveis quanto à questão mais importante”.
O impasse levou ao encerramento das negociações sem acordo e à retirada completa da equipe americana do Paquistão, na manhã deste domingo, encerrando, por ora, a tentativa de avanço diplomático em meio às tensões no Oriente Médio.
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