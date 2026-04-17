Petro anuncia visita a Caracas para se reunir com Delcy Rodríguez

A proposta de Petro vem na esteira das ameaças feitas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, de uma ação militar na Colômbia. - (crédito: AFP)

O presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá com a presidente interina venezuelana Delcy Rodríguez em Caracas no dia 24 de abril, anunciou ele nesta sexta-feira (17), em Barcelona, na primeira visita de um líder latino-americano à Venezuela desde que os Estados Unidos derrubaram Nicolás Maduro.

"No dia 24 de abril vou a Caracas", disse Petro em um encontro organizado pela emissora RTVE e a agência EFE na cidade espanhola, onde participará de um fórum de líderes de esquerda convocado pelo presidente do governo Pedro Sánchez.

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"Se Maomé não vem até mim, eu vou", justificou o governante colombiano, explicando que convidou Rodríguez para ir até a Colômbia, sem sucesso. "Ela tem receio", e depois estava prevista uma "reunião na fronteira", também cancelada por motivos de segurança, relatou Petro.

Rodríguez assumiu o poder de forma interina na Venezuela após a queda e captura de Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos em janeiro.

Por sua vez, e a poucos meses de deixar a presidência, Petro está interessado em ter um papel de destaque na transição da Venezuela.