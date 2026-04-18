Barcos iranianos abrem fogo contra petroleiro no Estreito de Ormuz

Petroleiros são vistos no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz, uma hidrovia por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo, em 23 de junho de 2025 - (crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP)

Lanchas rápidas iranianas abriram fogo neste sábado (18) contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, informou a agência britânica de segurança marítima, depois que o Exército do Irã anunciou o fechamento da rota de navegação.

O capitão do petroleiro informou que havia sido interceptado a 37 quilômetros ao nordeste de Omã por duas lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica.

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Sem qualquer aviso por rádio, as embarcações "abriram fogo contra o petroleiro", indicou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido em um comunicado. A nota afirma que a tripulação está a salvo.