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Teoria da conspiração

Casa Branca comenta sobre supostos desaparecimentos e mortes de cientistas

Vítimas estariam envolvidas em pesquisas sobre óvnis e armas nucleares. Até o momento, não há qualquer evidência de conexão entre os casos

Teorias sobre ufologia foram divulgadas por canais ligados à direita norte-americana - (crédito: Casa Branca/Reprodução)
Teorias sobre ufologia foram divulgadas por canais ligados à direita norte-americana - (crédito: Casa Branca/Reprodução)

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi questionada por repórteres, na quarta-feira (16/4), sobre a suposta ligação entre os desaparecimentos e mortes de cientistas e militares envolvidos em pesquisas relacionadas a Objetos voadores não identificados (óvnis) e armas nucleares nos Estados Unidos. 

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O desaparecimento do major-general aposentado da Força Aérea William Neil McCasland, em fevereiro, reacendeu teorias da conspiração - impulsionadas principalmente por canais ligados  à direita norte-americana  — como a Fox News e o New York Post —, que ligaram o caso a outras oito ocorrências registradas desde 2024. 

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McCasland, que participava de pesquisas sobre óvnis, foi visto pela última vez saindo de casa, em Albuquerque, no Novo México, no dia 27 de fevereiro. Os demais casos envolvem pesquisadores, cientistas e até um zelador de uma empresa que fornece componentes não nucleares para armas atômicas aos EUA. Pelo menos cinco deles foram encontrados mortos. Até o momento não há qualquer evidência de conexão entre as vítimas. 

Congressistas republicanos também repercurtiram a teoria. "O desaparecimento de vários cientistas e militares com ligação a pesquisas avançadas é profundamente preocupante. Já solicitei o envolvimento do FBI e continuaremos pressionando por respostas", publicou o deputado Eric Burlison, nas redes sociais. O congressista do Partido Republicano é conhecido por divulgar diversas teorias da conspiração desmentidas sobre extraterrestres e já afirmou que os óvnis seriam "anjos". 

Karoline Leavitt afirmou não ter informações sobre os casos. "Não falei com nossas agências relevantes sobre isso", declarou. "Se for verdade, é claro, isso definitivamente é algo que eu acho que este governo consideraria um trabalho que vale a pena investigar." 

Ainda nesta semana, o presidente Donald Trump também foi questionado sobre os casos. “Espero que seja aleatório, mas nós vamos descobrir na próxima uma semana e meia”, disse a repórteres sem dar mais detalhes sobre investigações. “É uma coisa séria, tomara que seja uma coincidência ou seja lá como você quiser chamar.”

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 16/04/2026 23:16
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