Atirador mata 8 crianças e morre após confronto com polícia nos EUA

A investigação, que deve ficar sob responsabilidade da Polícia Estadual da Louisiana, aponta que o crime teria sido motivado por violência doméstica - (crédito: Reprodução/ABC 7 News)

Um homem atirou e matou oito crianças na madrugada deste domingo (19/4), na cidade de Shreveport, no estado americano de Louisiana. Segundo o porta-voz do Departamento de Polícia da cidade, Chris Bordelon, as vítimas tinham entre 1 e 14 anos de idade. Duas mulheres foram feridas e estão em estado grave.

O criminoso teria efetuado os disparos em três residências. Após a chegada da Polícia, por volta de 7h, o atirador teria roubado um carro e tentado fugir. Ele morreu após confronto com os agentes. "Temos três cenas de crime aqui em Shreveport. Uma delas é incrivelmente macabra e levará várias horas para ser processada. Sei que alguns dos filhos do suspeito moravam lá. Não tenho certeza se ele chegou a morar lá em algum momento", explicou o porta-voz.

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Homem atirou e matou oito crianças na madrugada deste domingo (19/4) em Shreveport, Lousiana (foto: Reprodução/Departamento de Polícia de Shreveport)

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A investigação, que deve ficar sob responsabilidade da Polícia Estadual da Louisiana, aponta que o crime teria sido motivado por violência doméstica. Relatos apontam que o criminoso tivesse um relacionamento com uma das mulheres, mas a suspeita ainda não foi comprovada.

Segundo o veículo local KTBS, o homem, identificado como Shamar Elkins, 31 anos, tem antecedentes criminais. Em 2019, ele foi preso sob acusação de uso ilegal de armas e porte de arma de fogo em propriedade escolar.