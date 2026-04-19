Trump acusa Irã de violar cessar-fogo após tiros em Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irã de violar um acordo de cessar-fogo ao realizar disparos no Estreito de Ormuz. Segundo ele, a ação ocorreu no dia anterior e teria como alvo uma embarcação francesa e um cargueiro do Reino Unido. O republicano classificou, neste domingo (19/4), o episódio como “uma violação total do nosso acordo de cessar-fogo”.

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Trump afirmou que o episódio representa uma quebra direta do acordo e voltou a criticar a postura iraniana. Ele também informou que representantes norte-americanos viajarão para Islamabad, no Paquistão, onde devem participar de negociações previstas para ocorrer na noite seguinte.

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O presidente destacou ainda que o Irã anunciou recentemente o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo. No entanto, segundo ele, o bloqueio já estaria em vigor por iniciativa dos Estados Unidos. Trump afirmou que o fechamento prejudica economicamente o próprio Irã, estimando perdas de cerca de US$ 500 milhões por dia. “Eles estão nos ajudando sem saber, e são eles que perdem com a passagem fechada”, declarou, acrescentando que “os Estados Unidos não perdem nada”.

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De acordo com o líder norte-americano, navios estariam sendo redirecionados para portos nos estados do Texas, Louisiana e Alasca para carregamento de recursos energéticos. Ele atribuiu a situação à atuação da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Trump também declarou que os Estados Unidos apresentaram uma proposta de acordo que classificou como “muito justa e razoável”. No entanto, fez ameaças diretas caso o Irã não aceite os termos. “Se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do Irã”, afirmou. Em tom mais incisivo, acrescentou: “Chega de fazer o bonzinho” e disse que será “uma honra fazer o que precisa ser feito”.

A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões entre os dois países na região do Golfo, considerada uma das mais sensíveis do ponto de vista geopolítico e energético. Ao final, Trump reforçou o tom de confronto ao afirmar que “é hora de acabar com a máquina de guerra do Irã”.