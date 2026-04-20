Trump diz que não foi convencido por Israel a entrar em guerra com o Irã

Segundo Trump, sua posição não está ligada à influência israelense, mas a outros fatores - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não foi convencido por Israel a entrar em guerra com o Irã, em meio ao cenário de tensão no Oriente Médio. A declaração foi publicada nesta segunda-feira (20/4), enquanto Washington e Teerã mantêm um cessar-fogo temporário e avaliam os próximos passos das negociações.

Segundo Trump, sua posição não está ligada à influência israelense, mas a fatores que considera centrais, como os ataques de 7 de outubro e a possibilidade de avanço do programa nuclear iraniano. O presidente voltou a afirmar que o Irã não deve desenvolver armas nucleares, ponto que, segundo ele, orienta a política externa dos Estados Unidos na região.

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As declarações ocorrem em um momento de tentativa de retomada do diálogo entre os dois países, com negociações mediadas por aliados. A expectativa é de que novos encontros possam definir um acordo mais duradouro e evitar uma escalada do conflito.

Na publicação, Trump também adotou um tom crítico à cobertura da imprensa e às análises sobre o cenário internacional. Ele afirmou acompanhar “notícias falsas” com incredulidade e disse que grande parte das informações divulgadas seria manipulada.

O presidente ainda indicou que espera mudanças políticas no Irã como parte de um possível caminho para estabilidade. Segundo ele, o país poderia alcançar um futuro mais próspero caso haja transformações internas na liderança.

Atualmente, Estados Unidos e Irã seguem em um cessar-fogo que deve se encerrar nos próximos dias. O avanço ou não das negociações será decisivo para definir os próximos passos do conflito.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia