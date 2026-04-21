Papa Leão XIV lembra morte de Francisco: "Conservemos seu legado"

O papa Francisco morreu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, em decorrência de uma parada cardiocirculatória decorrente de um acidente vascular cerebral (AVC) - (crédito: Divulgação/Vaticano)

Um ano após a morte de Papa Francisco, o atual líder da Igreja Católica, Leão XIV, prestou homenagens ao antecessor e destacou a marca deixada por seu pontificado. Em publicação na rede social X, nesta terça-feira (21/4), afirmou que as “palavras e gestos” de Francisco “permanecem impressos em nossos corações”.

A lembrança foi reiterada durante o voo entre Luanda, em Angola, e Malabo, capital da Guiné Equatorial, última etapa da viagem de Leão XIV pela África. Em conversa com jornalistas, o papa disse que Francisco “deu muito à Igreja com sua vida, seu testemunho, suas palavras e suas ações”. "Ele viveu verdadeiramente a proximidade com os mais pobres, os mais humildes, os doentes, as crianças e os idosos", afirmou.

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No primeiro aniversário do nascimento ao céu do nosso querido #PapaFrancisco, as suas palavras e os seus gestos permanecem impressos em nossos corações. Conservemos seu legado, proclamando sempre a alegria do Evangelho, anunciando a misericórdia de Deus e promovendo a… — Papa Leão XIV (@Pontifex_pt) April 21, 2026

Leão XIV também ressaltou o compromisso de Francisco com a “fraternidade universal” e a promoção do respeito entre os povos. Segundo ele, o legado do antecessor permanece atual. "Rezamos para que ele já esteja desfrutando da misericórdia do Senhor e agradecemos pelo grande dom de sua vida para toda a Igreja e para o mundo inteiro "disse.

As homenagens se estenderam ao meio político. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que o magistério de Francisco foi marcado pela defesa da paz e pela atenção aos mais vulneráveis. Em mensagem no X, destacou ainda a capacidade do pontífice de dialogar com diferentes públicos. "Ele foi capaz de falar ao mundo com palavras simples, alcançando crentes e não crentes", escreveu.

Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente.

Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con… pic.twitter.com/THg0DeJghL — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

O vice-premiê e chanceler italiano, Antonio Tajani, afirmou que o pontificado de Francisco teve como marcas o diálogo, a solidariedade e a atenção aos mais pobres. "Foi um exemplo de fé vivida com humanidade e coragem", declarou.

Un anno dalla scomparsa di Papa Francesco. Ricordiamo il suo pontificato nel segno del dialogo, della solidarietà e dell’attenzione verso gli ultimi. L’esempio di una fede vissuta con umanità e coraggio. Rivolgiamo anche a lui una preghiera per la pace. pic.twitter.com/UFBb1tXLTe — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 21, 2026

O papa Francisco morreu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, em decorrência de uma parada cardiocirculatória decorrente de um acidente vascular cerebral (AVC). À frente da Igreja Católica por mais de 12 anos, Francisco ficou conhecido como o “papa dos pobres”, com atuação voltada à defesa dos marginalizados, do meio ambiente e ao combate às desigualdades e aos conflitos.