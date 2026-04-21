Trump pede libertação de mulheres após suposta ordem de execuções no Irã

Trump reforçou que um gesto humanitário por parte de Teerã teria repercussão positiva no cenário global - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21/4) que a libertação de mulheres presas no Irã seria um “ótimo começo” para as negociações de paz entre Washington e Teerã. A declaração foi publicada na rede social Truth Social, em meio a possibilidade de nova rodada de diálogo prevista para ocorrer no Paquistão.

“Eu apreciaria muito a libertação dessas mulheres. Por favor, não façam mal a elas! Seria um ótimo começo para nossas negociações”, escreveu o republicano. Trump fez a publicação após reagir a um post que alegava que a República Islâmica do Irã estaria se preparando para executar oito mulheres por enforcamento. A denúncia partiu de um perfil que criticava a “omissão da comunidade internacional e de organizações de direitos humanos” diante do caso.

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Na mesma mensagem, o presidente reforçou que um gesto humanitário por parte de Teerã teria repercussão positiva no cenário global. “Aos líderes iranianos, que em breve estarão em negociações com meus representantes: eu apreciaria muito a libertação dessas mulheres. Tenho certeza de que respeitarão o fato de vocês terem feito isso”, afirmou.

A reportagem do Correio não conseguiu verificar a autenticidade das imagens nem identificar as mulheres mencionadas na publicação. Também não há, até o momento, confirmação do caso por entidades como organizações internacionais de direitos humanos ou veículos de imprensa independentes.

Trump reage a relato de supostas execuções por enforcamento no Irã e pede liberdade de mulheres: ‘Seria um ótimo começo para nossas negociações’. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Trégua perto do fim

As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, previstas para ocorrer em território neutro no Paquistão, seguem cercadas de incertezas. Na tarde desta terça (21), Trump anunciou na Truth Social que vai estender o prazo para o cessar-fogo

Até o momento, nem a delegação iraniana nem o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, iniciaram viagem rumo ao Paquistão. De acordo com autoridades ouvidas pelo The New York Times, a previsão é que Vance viaje ainda nesta terça-feira (21), mas a decisão depende de sinais claros de que o Irã enviará representantes de alto escalão para a mesa de negociação.