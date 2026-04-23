México reconhece 'cachorro caramelo' como raça do país; brasileiros reagem

Os famosos cachorros apelidados como "caramelo", como são conhecidos os animais portadores de pelo na cor amarela, foram reconhecidos de forma oficial como uma raça no México. No país, os cachorrinhos são conhecidos como "perritos amarillos". Tradicionalmente ligados ao Brasil, a decisão, no entanto, gerou certa revolta de internautas brasileiros nas redes sociais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A decisão de classificá-los de forma oficial como uma raça foi anunciada pela Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem). O animal foi incluído na lista de raças nacionais junto de outros igualmente famosos, como o Chihuahua, o Calupoh e o Xoloitzcuintli.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com a instituição, a decisão foi tomada para que iniciativas de adoção sejam estimuladas, para reduzir o preconceito contra animais sem pedigree e combater o abandono.
Revolta nas redes sociais por parte dos brasileiros
Muitos internautas brasileiros foram às redes sociais para falar sobre a decisão tomada pelo México. Diversos deles falaram sobre um "roubo" de patrimônio por parte do país norte-americano. O "vira-lata caramelo" é um dos cachorros sem raça mais famosos do Brasil.
Veja algumas das reações nas redes:
El nombre caramelo viene de brazil— en?nid ??????????????? (@dyffh_not_fuc) April 19, 2026
Y no es "mexicana", es el resultado de perros callejeros adaptándose para sobrevivir a las calles
Es más mexicano tener un caniche llamado pelusa https://t.co/viFhL158ls pic.twitter.com/mFKOjDqg0S
NÃO MEXAM COM O CACHORRO CARAMELO pic.twitter.com/qIOfU1BnPm— Rê-????????????????#TeamFabi???? (@RenataDerib) April 23, 2026
Pase de tener una perrita “corriente” a un ejemplar de la raza mexicana CARAMELO pic.twitter.com/LqYrXWhxAf— Gran Maestre ? ?? ? (@sergio_paredes) April 18, 2026
Como se já não tivéssemos guerras suficientes, o México foi mexer com o cachorro caramelo (que é simultaneamente o petróleo e o arsenal nuclear do Brasil). https://t.co/06v7mkxxVG— drøgon ????????????? (@ricpedia) April 23, 2026
Tá errado isso daí, cachorro caramelo só tem no Brasil https://t.co/3eaOJV4zGZ— geo ???????? (@20thAugust92_) April 23, 2026
