México reconhece 'cachorro caramelo' como raça do país; brasileiros reagem

Conhecido como 'perrito amarillo' no país norte-americano, animal é envolvido em processo de aumento de adoções

O cachorro-caramelo, chamado desta maneira por causa da pelagem amarela - (crédito: Reprodução instagram /)
Os famosos cachorros apelidados como "caramelo", como são conhecidos os animais portadores de pelo na cor amarela, foram reconhecidos de forma oficial como uma raça no México. No país, os cachorrinhos são conhecidos como "perritos amarillos". Tradicionalmente ligados ao Brasil, a decisão, no entanto, gerou certa revolta de internautas brasileiros nas redes sociais. 

A decisão de classificá-los de forma oficial como uma raça foi anunciada pela Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem). O animal foi incluído na lista de raças nacionais junto de outros igualmente famosos, como o Chihuahua, o Calupoh e o Xoloitzcuintli. 

De acordo com a instituição, a decisão foi tomada para que iniciativas de adoção sejam estimuladas, para reduzir o preconceito contra animais sem pedigree e combater o abandono.  

Revolta nas redes sociais por parte dos brasileiros 

Muitos internautas brasileiros foram às redes sociais para falar sobre a decisão tomada pelo México. Diversos deles falaram sobre um "roubo" de patrimônio por parte do país norte-americano. O "vira-lata caramelo" é um dos cachorros sem raça mais famosos do Brasil. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

postado em 23/04/2026 19:07 / atualizado em 23/04/2026 19:08
