Novo atentado a bomba deixa 7 mortos e 20 feridos na Colômbia

Prefeito Alejandro Eder (C) fala ao lado do ministro da Segurança, Pedro Arnulfo (D) e de Dilian Francisca Toro (E), governadora de Valle del Cauca's - (crédito: JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Um ataque a bomba deixou sete mortos e 20 feridos neste sábado (25) em uma região com forte presença de guerrilhas na Colômbia, em meio a uma série de atentados e faltando pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, informou o governador do departamento de Cauca.

A explosão foi registrada em uma estrada do departamento e atingiu diversos veículos. Desde ontem, foram registrados vários atentados que as autoridades atribuem aos dissidentes da extinta guerrilha das Farc, que não aderiram ao acordo de paz de 2016.

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"Foi acionado um artefato explosivo" que "deixa sete civis mortos e mais de 20 feridos com gravidade", disse, na rede social X, Octavio Guzmán, governador de Cauca. Ele também publicou um vídeo que mostra as vítimas no chão e veículos destruídos após o ataque.

Outros dois mortos

Um outro ataque a bomba contra uma base militar na cidade colombiana de Cali havia deixado dois feridos nesta sexta-feira (24), informaram autoridades, em meio a um clima de violência que marca as campanhas políticas para a eleição presidencial de 31 de maio.

Jornalistas da AFP na região viram um ônibus incendiado a poucos metros do posto militar, soldados ao redor e ruas interditadas, com forte presença policial.

O ataque deixou duas pessoas feridas, de acordo com o Exército e a Promotoria em um novo balanço que acrescentou mais um lesionado.

Cinco cilindros foram lançados a partir do ônibus estacionado em frente ao recinto e, em seguida, houve uma explosão que causou danos à estrutura da unidade militar, disse à AFP uma fonte do Exército.

Vídeos de câmeras de segurança divulgados pela imprensa local mostram o momento da forte explosão em uma rua bastante movimentada.

Especialistas do Exército detonaram de forma controlada vários cilindros que não chegaram a explodir.

Os militares atribuíram de maneira preliminar o ataque a dissidentes da extinta guerrilha das Farc, que romperam com o acordo de paz de 2016 e atualmente alimentam a violência em meio às negociações de paz paralisadas com o governo do esquerdista Gustavo Petro.

Tomaremos medidas de "inteligência, reforço de efetivo e possíveis reuniões" em Cali, disse o ministro do Interior, Armando Benedetti, em um vídeo compartilhado no X.

Este é o segundo atentado em menos de um ano contra uma base militar em Cali, a terceira cidade mais populosa da Colômbia. O ataque ocorre a pouco mais de um mês da eleição, na qual a segurança pública é um dos temas centrais e os principais candidatos denunciam ameaças.

Cali, no Valle del Cauca, tem sido alvo frequente de grupos armados que disputam o controle do narcotráfico em direção ao oceano Pacífico. Sequestros e extorsões contra a população são frequentes.

Uma sequência de atentados sangrentos contra as forças de segurança na região deixou civis mortos no ano passado e marcou a pior onda de violência da última década.

Em abril de 2024, um ataque semelhante de dissidentes das Farc contra essa mesma base militar em Cali provocou danos em casas de soldados e civis, sem deixar vítimas.

Petro tentou sem sucesso negociar a paz com as maiores organizações armadas após chegar ao poder em 2022. Seu herdeiro político, o senador Iván Cepeda, é favorito para a próxima eleição, segundo as pesquisas, que projetam um segundo turno em junho.