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Tiros em Washington

Trump se pronuncia sobre tiroteio e diz estar em segurança

Tiros foram disparados durante jantar no Hotel Hilton, próximo à Casa Branca, e o presidente foi retirado às pressas por agentes de segurança

Republicano afirmou que fará coletiva de imprensa ainda esta noite (25) - (crédito: AFP)
Republicano afirmou que fará coletiva de imprensa ainda esta noite (25) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre os tiros disparados durante jantar no Hotel Hilton, em Washington, neste sábado (25/4).  Segundo agentes de segurança, ele e a primeira-dama não foram feridos. 

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“As autoridades policiais solicitaram que deixássemos as instalações, de acordo com o protocolo, o que faremos imediatamente. Darei uma coletiva de imprensa em 30 minutos, na Sala de Imprensa da Casa Branca”, publicou.

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Trump também afirmou que ele, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e os demais membros do gabinete estão em segurança. “Falaremos com vocês em meia hora. Conversei com todos os representantes responsáveis pelo evento e remarcaremos a data para dentro de 30 dias”, escreveu.

Ele também elogiou a atuação dos agentes de segurança que detiveram o atirador e afirmou que gostaria de continuar o evento. 

"Que noite! O Serviço Secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que 'DEIXÁSSEMOS O SHOW CONTINUAR', mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo", publicou.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 25/04/2026 22:56 / atualizado em 25/04/2026 22:58
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