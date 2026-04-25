Trump se pronuncia sobre tiroteio e diz estar em segurança

Republicano afirmou que fará coletiva de imprensa ainda esta noite (25) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre os tiros disparados durante jantar no Hotel Hilton, em Washington, neste sábado (25/4). Segundo agentes de segurança, ele e a primeira-dama não foram feridos.

“As autoridades policiais solicitaram que deixássemos as instalações, de acordo com o protocolo, o que faremos imediatamente. Darei uma coletiva de imprensa em 30 minutos, na Sala de Imprensa da Casa Branca”, publicou.

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Trump também afirmou que ele, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e os demais membros do gabinete estão em segurança. “Falaremos com vocês em meia hora. Conversei com todos os representantes responsáveis pelo evento e remarcaremos a data para dentro de 30 dias”, escreveu.

Ele também elogiou a atuação dos agentes de segurança que detiveram o atirador e afirmou que gostaria de continuar o evento.

"Que noite! O Serviço Secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que 'DEIXÁSSEMOS O SHOW CONTINUAR', mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo", publicou.