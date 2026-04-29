Trump ameaça Irã com montagem segurando arma: '"Chega de ser bonzinho"

De acordo com o jornal The New York Times, o presidente norte-americano tem demonstrado insatisfação com a mais recente proposta iraniana - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quarta-feira (29), na rede Truth Social, uma imagem criada por inteligência artificial em que aparece segurando uma arma. A montagem ainda conta com explosões ao fundo e a frase “chega de ser bonzinho”, acompanhada da bandeira norte-americana.

Na legenda, Trump criticou a postura iraniana nas negociações em curso. “O Irã não consegue se organizar. Eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. É melhor que se convençam logo!”, escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja:

A manifestação ocorre em meio ao impasse nas tratativas para encerrar o conflito entre os dois países. A expectativa é de que Teerã apresente, nos próximos dias, uma versão revisada de proposta diplomática ao Paquistão, que tem atuado como canal de diálogo.

De acordo com o jornal The New York Times, o presidente norte-americano tem demonstrado insatisfação com a mais recente proposta iraniana. Relatos de fontes com conhecimento das discussões na Casa Branca indicam que Trump considera o plano insuficiente para avançar rumo a um acordo.

Leia também: EUA analisam proposta do Irã para reabertura do Estreito de Ormuz

A proposta de Teerã inclui o fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos, mas não contempla a interrupção do programa nuclear iraniano nem define o destino de seu estoque de urânio altamente enriquecido — questões centrais para Washington.