Alunos evitam tragédia após motorista desmaiar em ônibus nos EUA

Um grupo de estudantes do ensino fundamental evitou uma possível tragédia ao agir rapidamente após a motorista do ônibus escolar em que estavam desmaiar durante uma crise de asma, enquanto dirigia em uma rodovia no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. O caso foi revelado nesta semana e ganhou repercussão internacional após reportagem publicada pelo The New York Times.

A motorista Leah Taylor transportava cerca de 40 alunos da Hancock Middle School quando passou mal ao volante e perdeu a consciência antes mesmo de conseguir usar o inalador. O episódio ocorreu em um dos momentos mais críticos possíveis: com o veículo em movimento, em uma via de tráfego intenso.

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Quando recobrou a consciência, Taylor encontrou uma cena que não esperava. “Um dos meus alunos estava segurando meu remédio perto do meu rosto e apenas me dizendo para respirar”, relatou. O ônibus já estava parado em segurança e, até então, ela não sabia como aquilo havia sido possível.

Um vídeo de vigilância divulgado posteriormente revelou o que aconteceu dentro do veículo. Diante da emergência, os estudantes, com idades entre 12 e 15 anos, se organizaram rapidamente para evitar o pior. Cinco deles tiveram papel decisivo na ação.

Enquanto um dos alunos assumiu o volante para manter o controle do ônibus, outro conseguiu acionar o freio. Ao mesmo tempo, colegas ligaram para o serviço de emergência (911) e prestaram os primeiros socorros à motorista, ajudando-a a utilizar a medicação até a chegada das equipes de resgate.

A atuação coordenada e rápida dos adolescentes impediu que o ônibus, com dezenas de passageiros, saísse da pista ou se envolvesse em um acidente. Ninguém ficou ferido.

Reconhecimento

Diante da atitude dos alunos, a escola organizou uma cerimônia de homenagem para reconhecer a coragem e o senso de responsabilidade do grupo. Como forma de agradecimento, os estudantes também foram premiados com um passeio a um restaurante.

O caso chamou atenção nos Estados Unidos e repercutiu internacionalmente como exemplo de ação coletiva e presença de espírito em uma situação de alto risco. Mesmo sem treinamento formal, os estudantes demonstraram capacidade de resposta e cooperação sob pressão, fatores determinantes para evitar acidentes em cenários de emergência.

Para Leah Taylor, a lembrança do episódio é marcada pela gratidão. Ao acordar e perceber que estava segura, cercada por alunos que agiram para salvá-la (e a todos no ônibus).