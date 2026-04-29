Marido diz que tentou alimentar bebê no corpo de ex-miss assassinada

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram a discussão entre a sogra e a ex-miss Carolina Flores Gómez (E), de 27 anos, morta a tiros em seu apartamento na Cidade do México - (crédito: Reprodução)

A morte de Carolina Flores Gómez, de 27 anos, morta a tiros dentro de casa na Cidade do México, está longe de ser esclarecida. A cada nova informação que vem a público, o caso fica mais perturbador. O marido dela, Alejandro, admitiu às autoridades que demorou mais de um dia para acionar a polícia depois do crime. A justificativa que ele apresentou foi chocante: disse que ficou em casa tentando alimentar o bebê do casal usando o próprio corpo da mulher, que já estava morta.

Depois, segundo o relato divulgado pelo jornal The Sun nesta quarta-feira (29/4), deu banho na criança, chamou advogados e só no dia seguinte resolveu avisar as autoridades. Ele também alegou ter medo de que a criança fosse levada pelos serviços sociais caso o assassinato fosse comunicado naquele momento.

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Carolina morreu em 15 de abril. Os laudos apontam 12 disparos no total: seis na cabeça, seis no tórax. A principal suspeita é a própria sogra dela, Erika Maria Herrera, de 63 anos, que fugiu logo após o crime e segue foragida.

Alejandro não foi preso, mas está sendo investigado pela demora em comunicar o homicídio. As informações sobre o comportamento dele foram divulgadas inicialmente pelo repórter policial Carlos Jiménez e repercutiram na imprensa internacional.

A mãe de Carolina, Reyna Gómez Molina, não acredita na versão do genro. Para ela, Alejandro manteve o corpo da filha em casa propositalmente, para dar tempo à própria mãe de fugir. A acusação é grave, mas ainda não foi confirmada pelos investigadores.

O que as câmeras mostraram

Parte do que aconteceu naquela noite foi registrado pelas câmeras de segurança da casa, em Polanco, bairro nobre da capital mexicana. As imagens viralizaram nas redes sociais e se tornaram peça central da investigação.

Nos vídeos, Carolina aparece caminhando em direção aos fundos da residência, de roupão branco. Erika Maria vem logo atrás. Segundos depois, seis tiros são ouvidos. Em seguida, Alejandro entra em cena carregando o bebê.

Segundo transcrições divulgadas pela imprensa, ele pergunta à mãe por que ela atirou. A resposta dela: "Ela me deixou com raiva." E logo acrescenta: "Você é meu. Ela te roubou de mim."

Uma amiga próxima de Carolina contou que os atritos com a sogra vinham de longa data e pioraram quando Carolina engravidou. Segundo esse relato, a ex-miss sentia que nunca havia sido aceita pela mãe do marido. Há também informações de que uma possível disputa por herança pode ter alimentado o conflito: Carolina teria recebido uma quantia significativa após a morte do pai.

Carolina havia representado o México no Miss Teen Universe em 2017 e conquistado títulos regionais na Baja California. O caso mobilizou protestos no México e segue repercutindo no país.