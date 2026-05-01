Polícia de Israel prende suspeito de atacar freira em Jerusalém Oriental

A Polícia israelense prendeu um suspeito de atacar uma freira francesa na Cidade Velha de Jerusalém, área murada que abriga os principais monumentos da cidade. O episódio ocorreu no início da semana, quando um homem com trajes tradicionais judeus empurra a mulher, o que faz com que ela bata a cabeça contra o chão de pedras. Em seguida, ele dá pontapés na vítima, quando outras pessoas chegam para intervir.

Nas redes sociais, a polícia afirmou que o suspeito, um homem de 36 anos, foi preso por crime motivado por racismo. “A Polícia de Israel trata qualquer ataque a membros do clero e comunidades religiosas com o máximo de seriedade e aplica uma política de tolerância zero a todos os atos de violência”, diz o comunicado.

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O Consulado da França em Jerusalém também repudiou a agressão e pediu que o autor do ataque seja levado a julgamento.

O ataque ocorre em meio à escalada da violência contra cristãos praticada por judeus. A Cidade Velha é uma zona de Jerusalém considerada sagrada para o cristianismo e o judaísmo, além de muçulmanos.

Em março, outra ocorrência causou revolta entre os cristãos. Na ocasião, a Polícia de Israel impediu que o cardeal Pierbattista Pizzaballa celebrasse a Missa de Ramos na Basílica do Santo Sepulcro. Por meio do Itamaraty, o governo brasileiro se manifestou sobre a ação policial, que classificou como "contrárias ao status quo histórico dos sítios sagrados cristãos e islâmicos de Jerusalém e ao princípio da liberdade de culto".



