Empresa aérea de baixo custo encerra operações nos EUA

Spirit Aviation Holdings Inc. iniciou o encerramento das operações da Spirit Airlines após não conseguir obter financiamento do governo Trump - (crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Após 33 anos em funcionamento, a companhia aérea norte-americana Spirit Airlines encerrou as atividades e cancelou todos os voos previstos para este sábado (2/5). "É com grande tristeza que a Spirit Airlines deu início ao encerramento de suas operações em todo o mundo. Todos os voos foram cancelados e o atendimento ao cliente não está mais disponível", disse a empresa em comunicado publicado nas redes sociais.

O encerramento se dá após o presidente Donald Trump ter sugerido, na última semana, que poderia alocar US$ 500 milhões para salvar a empresa. Com o socorro financeiro, o governo passaria a controlá-la.

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Em março deste ano, a Spirit informou que estava prestes a declarar falência devido ao aumento do preço de combustíveis para aeronaves, que dobrou de valor desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã. Estima-se que a empresa empregue 17 mil trabalhadores.

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No texto publicado, a companhia de baixo custo informou que não poderá prestar assistência aos passareiros que compraram passagens com a marcação de voos em outras empresas, mas disse que fará reembolso dos bilhetes.

Nos últimos 20 anos, a Spirit focou em oferecer a viagens a baixíssimos valores, com a cobrança de tarifas adicionais a quem gostaria de fazer upgrade do assento simples. Em suma, o ticket só dava direito a uma bagagem de mão pequena que não poderia ultrapassar o tamanho de 45 x 35 x 20 cm.

"Estamos orgulhosos do impacto que o nosso modelo de ultra baixo custo teve na indústria nos últimos 33 anos e gostaria de continuar servindo nos próximos anos", encerra o comunicado.