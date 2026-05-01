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ORIENTE MÉDIO

Bombardeios israelenses deixam 12 mortos no sul do Líbano

Comunicado do ministério indicou que oito pessoas, entre elas uma criança e duas mulheres, morreram e outras 21 ficaram feridas em ataques contra a cidade de Habbuch

A agência estatal NNA relatou
A agência estatal NNA relatou "uma série de ataques intensos" menos de uma hora depois de os habitantes terem sido convocados a evacuar - (crédito: Kawnat HAJU / AFP)

O ministério libanês da Saúde anunciou que 12 pessoas, incluindo uma criança, morreram nesta sexta-feira (1º) em ataques israelenses no sul do país, onde o Exército de Israel havia emitido uma ordem de evacuação apesar de um cessar-fogo. 

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Um comunicado do ministério indicou que oito pessoas, entre elas uma criança e duas mulheres, morreram e outras 21 ficaram feridas em ataques contra a cidade de Habbuch. 

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A agência estatal NNA relatou "uma série de ataques intensos" menos de uma hora depois de os habitantes terem sido convocados a evacuar. 

Outro ataque na cidade de Zrariye, na região de Saida, provocou quatro mortes, entre elas as de duas mulheres, e quatro feridos, entre os quais há uma criança e uma mulher, informou o ministério ao final do dia. 

Na quinta-feira, 17 pessoas perderam a vida em ataques no sul do Líbano. Nessa região, o Exército israelense estabeleceu uma zona de 10 km de profundidade a partir da fronteira, interditada à imprensa e à população, onde realiza demolições.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 01/05/2026 19:38
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