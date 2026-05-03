Trump afirma que EUA escoltaram navios no Estreito de Ormuz; Irã reage

Pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que o país começará, a partir desta segunda-feira (4/5), a conduzir, através do Estreito de Ormuz, embarcações de outros países que estão bloqueadas na passagem marítima. "Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a estes países que conduziremos seus navios de maneira segura para fora destas vias navegáveis restritas, para que possam continuar com seus negócios de forma livre e eficaz", escreveu Trump.
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"Disse aos meus representantes que os informem de que faremos tudo o possível para tirar seus navios e suas tripulações do estreito. De qualquer forma, eles disseram que não voltarão à região enquanto ela não for segura para a navegação", acrescentou. O Irã mantém um rígido controle sobre o Estreito de Ormuz, crucial para o tráfego mundial de petróleo, desde que a guerra começou em 28 de fevereiro.
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Resposta do Irã
Em resposta a Trump, Ebrahim Azizi, presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, disse que qualquer tentativa dos Estados Unidos de interferir no Estreito de Ormuz seria considerada uma violação do cessar-fogo.
*Com informações da Agência France-Press