InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Trump afirma que EUA escoltaram navios no Estreito de Ormuz; Irã reage

"Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a estes países que conduziremos seus navios de maneira segura para fora destas vias navegáveis restritas", escreveu Trump

Irã mantém um rígido controle sobre o Estreito de Ormuz, crucial para o tráfego mundial de petróleo - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP )
Irã mantém um rígido controle sobre o Estreito de Ormuz, crucial para o tráfego mundial de petróleo - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

Pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que o país começará, a partir desta segunda-feira (4/5), a conduzir, através do Estreito de Ormuz, embarcações de outros países que estão bloqueadas na passagem marítima. "Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a estes países que conduziremos seus navios de maneira segura para fora destas vias navegáveis restritas, para que possam continuar com seus negócios de forma livre e eficaz", escreveu Trump.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Disse aos meus representantes que os informem de que faremos tudo o possível para tirar seus navios e suas tripulações do estreito. De qualquer forma, eles disseram que não voltarão à região enquanto ela não for segura para a navegação", acrescentou. O Irã mantém um rígido controle sobre o Estreito de Ormuz, crucial para o tráfego mundial de petróleo, desde que a guerra começou em 28 de fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Resposta do Irã

Em resposta a Trump, Ebrahim Azizi, presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, disse que qualquer tentativa dos Estados Unidos de interferir no Estreito de Ormuz seria considerada uma violação do cessar-fogo.

  • O presidente desembarca na Flórida para o fim de semana: negociações congeladas e planos de ataque
    O presidente desembarca na Flórida para o fim de semana: negociações congeladas e planos de ataque Jim Watson/AFP
  • US President Donald Trump and CBS News senior White House correspondent Weijia Jiang speak as they attend the White House Correspondents dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. President Trump is attending the annual gala of the political press for the first time while in office. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
    US President Donald Trump and CBS News senior White House correspondent Weijia Jiang speak as they attend the White House Correspondents dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. President Trump is attending the annual gala of the political press for the first time while in office. (Photo by Mandel NGAN / AFP) AFP
  • Donald Trump diz que
    Donald Trump diz que "o Estreito de Ormuz não será mais usado como uma arma contra o mundo" Jim Watson/AFP
  • US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
    US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by SAUL LOEB / AFP) AFP
  • US President Donald Trump gestures as he speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by Kent Nishimura / AFP)
    US President Donald Trump gestures as he speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by Kent Nishimura / AFP) Kent Nishimura / AFP
  • US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
    US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by SAUL LOEB / AFP) AFP

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 03/05/2026 20:36
SIGA
x