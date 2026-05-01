Trump sobre proposta de paz do Irã: "Não estou satisfeito"

O Irã apresentou aos Estados Unidos uma nova proposta para retomar as negociações e pôr fim a dois meses de guerra. O documento não foi bem recebido por Trump - (crédito: BBC Geral)

Donald Trump, presidente dos Estaos Unidos, afirmou nesta sexta-feira (1º/5), que não está "satisfeito" com a nova proposta de negociação do Irã. A guerra entre os dois países vive um momento de cessar-fogo, mas conversa sobre paz definitiva parecem não avançar.

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O Irã apresentou aos Estados Unidos uma nova proposta para retomar as negociações e pôr fim a dois meses de guerra. O documento não foi bem recebido por Trump. "Neste momento, não estou satisfeito com o que estão oferecendo", disse Trump a jornalistas.

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"Queremos ir lá e simplesmente arrasá-los e acabar com eles para sempre, ou queremos tentar chegar a um acordo? Quero dizer, essas são as opções", respondeu quando questionado sobre os próximos passos, acrescentando que "preferiria não" optar pela primeira alternativa "por uma questão humana".

Um cessar-fogo entrou em vigor em 8 de abril, após quase 40 dias de bombardeios israelenses-americanos contra o Irã e de represálias de Teerã na região.

Mas o conflito continua de outras maneiras: os Estados Unidos impõem um bloqueio naval aos portos iranianos em represália pelo fechamento, por parte de Teerã, do estratégico Estreito de Ormuz, por onde transitava, antes da guerra, um quinto dos hidrocarbonetos consumidos no mundo, o que fez os preços do petróleo dispararem.

*Com informações da Agência France-Press

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