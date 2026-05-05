Princesa anuncia gravidez após seis meses longe das redes sociais

A princesa já era mãe de dois meninos e agora celebra, ao lado da família, a nova gestação - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Depois de cerca de seis meses sem publicações, a família real britânica anunciou a chegada de mais um membro à linhagem do trono. A revelação veio da Princesa Eugenie, filha do Príncipe Andrew e de Sarah Ferguson. Discreta nas redes sociais, a princesa passou cerca de seis meses sem fazer publicações. O retorno foi para anunciar a confirmação da terceira gestação.

Casada desde 2018 com o empresário Jack Brooksbank, Eugenie já é mãe de dois meninos. O mais velho, August, nasceu em 2021. O caçula, Ernest, chegou em 2023.

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O anúncio também foi confirmado pelo Palácio de Buckingham, que informou que o bebê deve nascer durante o verão no hemisfério norte. Segundo o comunicado, os irmãos mais velhos estão animados com a chegada de mais um integrante e o Rei Charles III também foi informado da gravidez. “Sua Majestade, o Rei, foi informado e está encantado com a notícia”, informou a nota.

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A vida da princesa

Apesar de fazer parte da família real, Eugenie construiu um caminho diferente do de outros membros mais ativos na instituição. Ela não exerce funções oficiais em tempo integral e seguiu carreira no setor artístico. Formada em Literatura Inglesa e História da Arte pela Universidade de Newcastle, trabalhou em Nova York antes de assumir um cargo de direção na galeria Hauser & Wirth, em Londres.

A trajetória dela também é marcada por um episódio de saúde que ganhou visibilidade anos depois. Aos 12 anos, foi diagnosticada com escoliose severa e passou por uma cirurgia longa para correção da coluna, com a inserção de hastes metálicas. Ao se casar, escolheu um vestido que deixava a cicatriz visível, transformando a marca em um símbolo de conscientização.

Além da carreira, Eugenie também se envolve em causas sociais. Ela é cofundadora de uma iniciativa voltada ao combate à escravidão moderna, reforçando um perfil mais voltado para a atuação fora das obrigações tradicionais da realeza.

Nos últimos anos, a família dividiu o tempo entre o Reino Unido e Portugal, onde viveu por um período devido ao trabalho de Brooksbank. Há planos de retorno mais fixo a Londres, mantendo a casa no litoral português como refúgio.

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Com a chegada do terceiro filho, Eugenie amplia uma família que, embora ligada à monarquia, segue um estilo de vida mais discreto. Seus filhos não têm títulos reais, já que essas honrarias seguem regras específicas dentro da linhagem britânica.

A nova gestação também movimenta a linha de sucessão ao trono, ainda que de forma simbólica. O bebê passa a integrar a lista de descendentes da Rainha Elizabeth II.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia