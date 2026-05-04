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Casa Branca reforça segurança após troca de tiros perto da residência presidencial

Uma pessoa acabou baleada, segundo informou órgão, em comunicado

A Casa Branca, sede do poder Executivo dos Estados Unidos, em Washington DC - (crédito: BBC Geral)
A Casa Branca, sede do poder Executivo dos Estados Unidos, em Washington DC - (crédito: BBC Geral)

A Casa Branca entrou em alerta nesta segunda-feira (4/5), após uma troca de tiros envolvendo agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos nas proximidades da residência presidencial, em Washington.

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Segundo comunicado publicado pelo órgão nas redes sociais, uma pessoa foi baleada durante a ação policial, mas o estado de saúde dela ainda não havia sido divulgado até a última atualização.

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O Serviço Secreto informou que o incidente aconteceu após um confronto entre um indivíduo armado e agentes de segurança. Equipes de emergência foram mobilizadas para o local, e as autoridades orientaram a população a evitar a área.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 04/05/2026 21:55
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