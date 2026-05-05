Milionário morre após ouvir sentença por agredir modelo na Rússia

O crime foi tão violento que deixou o crânio da modelo deformado - (crédito: Reprodução / East2West)

Dmitry Kuzmin, magnata russo de 41 anos, morreu subitamente ao ouvir a própria condenação por ter espancado brutalmente a namorada. A modelo Anzhelika Tartanova, de 33 anos, além do traumatismo craniano, teve graves danos cerebrais e problemas cognitivos permanentes.

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O crime que deixou o crânio da modelo deformado aconteceu no dia 23 de novembro do ano passado. A mídia local relatou que Kuzmin teria sofrido uma parada cardíaca causada pelo “trauma psicológico do processo criminal movido contra ele”. O portal de notícias The Sun relatou que Kuzmin teria morrido subitamente momentos depois de ouvir a condenação imposta pelo juiz.

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No início da trama, Kuzmin parecia conseguir escapar do cumprimento da pena de prisão, chegando inclusive a ser autorizado a visitar a modelo no hospital. O empresário que fez fortuna no ramo de construção de estradas foi sentenciado a oito anos de prisão na Rússia ou poder ser enviado para o campo de batalha na guerra do país contra a Ucrânia.

Há cerca de quatro meses, Anzhelika apareceu na televisão russa para mostrar os ferimentos deixados pelo brutal ataque de Kuzmin, que devido a gravidade, teria deixado a modelo impossibilitada de falar por alguns meses.

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Contexto do crime

Anzhelika e Kuzmin começaram a namorar depois da modelo passar por um divórcio, vindo a conhecer o magnata depois de se mudar para Moscou. Relatos indicam que Kuzmin era controlador e autoritário com a namorada e os dois tinham brigado seriamente dois dias antes da modelo desaparecer.

No momento do ocorrido, a modelo estava no próprio apartamento quando foi atacada por “alguém conhecido”. Posteriormente, Anzhelika não conseguiu identificar quem tinha sido o agressor devido a perda de memória desencadeada pelo ataque.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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