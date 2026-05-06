'Pensei que ele fosse me bater': o que cofundador da OpenAI falou sobre Musk - (crédito: BBC Geral)

O presidente da OpenAI, Greg Brockman, descreveu uma reunião acalorada realizada em 2017 com Elon Musk sobre a tentativa inicial do bilionário de controlar a empresa de inteligência artificial (IA).

Brockman, cofundador da OpenAI e réu na ação judicial de Musk que tenta desfazer sua transição para um negócio com fins lucrativos, disse a um júri no tribunal federal na cidade de Oakland, na Califórnia, esta semana que, quando ele rejeitou uma proposta para que Musk tivesse mais influência na empresa, o humor de Musk mudou abruptamente.

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“Na verdade, pensei que ele ia me bater”, disse Brockman, referindo-se a Musk.

A reunião terminou pouco depois, segundo Brockman, com Musk anunciando que passaria a reter financiamento da OpenAI, que ele apoiava desde a sua fundação, em 2015.

O testemunho de Brockman ocorre durante a segunda semana de um julgamento de um mês por uma disputa entre Musk e o principal fundador e executivo-chefe da OpenAI, Sam Altman.

É parte de uma disputa acirrada que cresceu ao longo dos anos desde que Musk deixou a OpenAI, onde estava entre os cofundadores iniciais, e viu a empresa de IA se tornar uma das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo após o lançamento do ChatGPT.

O tribunal na Califórnia vai analisar a ação movida por Musk, que acusa Altman — com quem cofundou a OpenAI — de tê-lo enganado em milhões de dólares e de ter traído a missão original sem fins lucrativos da empresa responsável pelo ChatGPT.

Antes de Musk decidir sair da OpenAI, Brockman descreveu as tentativas do bilionário de obter mais controle sobre a empresa, um esforço que incluiu "bajular" Brockman e outro cofundador, Ilya Sutskever.

Os advogados da OpenAI exibiram mensagens de texto de agosto de 2017 entre Sutskever e Brockman que diziam: “Um modelo 3 faria você aceitar condições extremamente desfavoráveis?”

O ponto crucial do testemunho de Brockman até agora foi que Musk estava ciente dos planos de transformar a OpenAI em um negócio mais tradicional com fins lucrativos. Quando a empresa começou, ela era uma organização sem fins lucrativos — mas depois adicionou um braço com fins lucrativos para levantar bilhões de dólares em financiamento para investidores, antes de decidir, no ano passado, fazer da parte com fins lucrativos da empresa o foco.

Espera-se que a fala de Brockman no tribunal seja seguida pela ex-integrante do conselho da OpenAI, Shivon Zilis, que é mãe de quatro filhos de Musk. Brockman testemunhou que Zilis o informou que ela tinha tido gêmeos, mas que ele só descobriu mais tarde, a partir de relatórios públicos, que Musk era o pai.

Brockman disse que quando falou com Zilis depois de saber que Musk era pai de seus gêmeos, “ela disse que foi por fertilização in vitro e que foi totalmente platônico com Elon”.

Quando perguntado sobre o envolvimento de Zilis com a OpenAI por anos após Musk deixar a empresa, Brockman disse: “Confiamos nela para manter o conflito com Elon sob controle”.

Zilis deixou o conselho em março de 2023, quando Musk estava lançando a xAI, empresa de IA que desenvolve um chatbot que é um concorrente direto do ChatGPT da OpenAI.