Juiz divulga suposta carta deixada por Epstein antes de morrer em prisão

"Eles me investigaram por meses — não encontraram NADA!!! (...) É uma delícia poder escolher a hora de dizer adeus (...) Não tem diversão — não vale a pena", teria escrito Epstein - (crédito: AFP)

Após o pedido de divulgação do jornal norte-americano The New York Times, o juiz federal Kenneth Karas, de Nova York, ordenou a divulgação, nesta quarta-feira (6/5), de uma suposta carta deixada por Jeffrey Epstein antes de morrer em prisão.

O documento, vale pontuar, não é verificado como oficial, nem tem data. Ele foi apontado por um colega de cela do criminoso sexual. O próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos já se manifestou apontando que a autenticidade do bilhete não foi atestada.

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“Eles me investigaram por meses — não encontraram NADA!!! (...) É uma delícia poder escolher a hora de dizer adeus (...) Não tem diversão — não vale a pena", está escrito no bilhete.