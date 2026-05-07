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Juiz divulga suposta carta deixada por Epstein antes de morrer em prisão

Epstein morreu na prisão em 2019, após acusações de crimes sexuais, inclusive, contra menores de idade

"Eles me investigaram por meses — não encontraram NADA!!! (...) É uma delícia poder escolher a hora de dizer adeus (...) Não tem diversão — não vale a pena", teria escrito Epstein - (crédito: AFP)

Após o pedido de divulgação do jornal norte-americano The New York Times, o juiz federal Kenneth Karas, de Nova York, ordenou a divulgação, nesta quarta-feira (6/5), de uma suposta carta deixada por Jeffrey Epstein antes de morrer em prisão.

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O documento, vale pontuar, não é verificado como oficial, nem tem data. Ele foi apontado por um colega de cela do criminoso sexual. O próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos já se manifestou apontando que a autenticidade do bilhete não foi atestada.

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“Eles me investigaram por meses — não encontraram NADA!!! (...) É uma delícia poder escolher a hora de dizer adeus (...) Não tem diversão — não vale a pena", está escrito no bilhete.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 07/05/2026 00:04
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