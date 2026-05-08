EUA liberam arquivos secretos sobre OVNIs e busca de vida extraterrestre

Foto real do local com montagem gráfica gerada pelo Laboratório do FBI, corroborando relatos de testemunhas oculares de setembro de 2023 sobre um aparente objeto metálico bronzeado elipsoidal que se materializou a partir de uma luz brilhante no céu, com 130 a 195 pés de comprimento, e desapareceu instantaneamente - (crédito: Reprodução/DOW)

O governo norte-americano divulgou, nesta sexta-feira (8/5), documentos federais sobre Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs), a nova forma de se referir aos OVNIs, os objetos voadores não-identificados.



O site conta com 162 arquivos, que incluem fotos, vídeos e relatórios de agências como o Federal Bureau of Investigation (FBI), National Aeronautics and Space Administration (Nasa) e Departamento de Estado.

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A Casa Branca afirmou que tomou a atitude porque, enquanto administrações passadas tentaram "descreditar ou dissuadir" o povo americano sobre o tema, Donald Trump decidiu fornecer "máxima transparência" para que o público forme sua própria opinião sobre os arquivos.

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Em nota, Trump declarou sobre a ação de transparência: "Devido ao enorme interesse demonstrado, instruirei o Secretário da Guerra e outros Departamentos e Agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs), bem como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes. Deus abençoe a América!”

Os documentos incluem investigações e depoimentos coletados entre junho de 1947 e 1968, além de registros de missões espaciais como a Apollo 17, missão espacial dos EUA na década de 1970. O governo também declarou que novos pacotes de arquivos serão liberados nas próximas semanas.

Segundo o site, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) está supervisionando a ação a fim de localizar, revisar, identificar, desclassificar e divulgar publicamente, de forma expedita, registros e documentos históricos relacionados a UAPs que estejam em posse do governo federal.

Embora o material contenha relatos inéditos e imagens de casos não resolvidos, analistas indicam que, até o momento, não foi apresentado provas definitivas da existência de vida extraterrestre, e sim, vários documentos de fenômenos que ainda não têm uma explicação técnica.

Detalhamento de alguns arquivos: Décadas de mistério

O Correio averiguou alguns dos 162 documentos históricos que abrangem desde a década de 1940 até alguns dos relatórios diplomáticos recentes. Entre relatos de astronautas, perseguições aéreas em alta velocidade e fraudes confessas, os arquivos mostram um mistério que atravessa fronteiras e épocas.

O Início da Era dos "Discos Voadores" (1947)

Em um dos documentos, o caso do piloto Kenneth Arnold que relatou nove objetos em forma de disco voando a velocidades supersônicas sobre as montanhas Cascade, em Washington. O caso ganhou força em junho de 1945, gerando uma onda nacional de avistamentos, e portas para controvérsias.

O chamado Incidente da Ilha Maury, ocorrido no mesmo período, envolveu alegações de fragmentos de metal que teriam caído de um disco voador. No entanto, investigações do FBI e da Força Aérea concluíram que o caso era um boato (hoax) criado por Harold Dahl e Fred Crisman para atrair publicidade para uma revista de ficção. Tragicamente, dois oficiais da inteligência morreram em um acidente aéreo enquanto transportavam as supostas amostras, que se revelaram cinzas comuns de fundição

Encontros no Espaço e nos Ares

O mistério não se limitou à Terra. Durante a missão Gemini 7 em 1965, os astronautas Frank Borman e Jim Lovell relataram um "bogey" (alvo não identificado) e centenas de partículas brilhantes ao lado de sua nave. O controle de missão em Houston questionou se era o propulsor do foguete, mas os astronautas confirmaram ter o propulsor à vista em outra posição, deixando o terceiro objeto sem identificação clara.

Relatos de pilotos comerciais e militares também são frequentes nos arquivos. Em 1994, o piloto Ed Rhodes, da Tajik Air, descreveu um objeto de luz intensa sobre o Cazaquistão que realizava manobras impossíveis, como curvas de 90 graus e movimentos em espiral, a uma altitude estimada de 100.000 pés, muito acima do teto operacional de aviões convencionais.

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O "Olho de Sauron" e pipas transparentes (2026)

Relatórios recentes de agentes federais de aplicação da lei no oeste dos EUA descrevem fenômenos visuais impressionantes como a Esfera de Fogo: Dois agentes avistaram uma orbe laranja brilhante pousada perto de um pináculo rochoso. Eles a descreveram como sendo similar ao "Olho de Sauron" de O Senhor dos Anéis, mas sem a pupila. O objeto estava suspenso sem movimento aparente e não emitia som.

Apesar dessas conclusões, os arquivos revelam que uma pequena porcentagem de casos permanece classificada como inexplicável, alimentando o debate sobre a natureza desses fenômenos até os dias de hoje

Confira as fotos disponibilizadas no site:

































*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca