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Leão XIV tem aniversário com pizza e visitas a Nápoles e Pompeia

Papa americano comemora primeiro ano à frente da Igreja Católica e recebe pizza de presente, feita por famosa pizzaria napolitana. Empresário que teve a ideia fala ao Correio. Vaticanista avalia papel do pontífice

Pizzaiolo segura pizza e mostra para o líder católico, em Nápoles - (crédito: Carlo Hermann/AFP)
Pizzaiolo segura pizza e mostra para o líder católico, em Nápoles - (crédito: Carlo Hermann/AFP)

Ao completar um ano de pontificado, Leão XIV comemorou no melhor estilo de sua missão pastoral: com o povo. O líder da Igreja Católica deixou Roma para visitar Nápoles e Pompeia, no sul da Itália. Pela manhã, em Pompeia, cidade devastada pela erupção do Vesúvio, o papa americano foi ao santuário da Virgem do Rosário e rendeu um tributo aos restos mortais de Bartolo Longo — figura do século 19 que retornou ao catolicismo depois de ter sido um sacerdote satânico. "Que dia maravilhoso, quantas bênçãos!", declarou o pontífice diante de uma mutidão de fiéis, entre eles 400 enfermos e pessoas com deficiência. O próprio santuário tinha sido mencionado em suas primeiras palavras como sucessor de São Pedro, logo depois do conclave, em 8 de maio de 2025. 

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O segundo compromisso de Leão XIV, em Nápoles, incluiu a veneração das relíquias de São Januário, padroeiro da cidade. O papa abençoou o sangue de São Januário, que liquefez-se em 2 de maio — o suposto milagre ocorre três vezes ao ano. Os fiéis veem isso como um sinal de proteção para a cidade. Ao saudar a multidão na Praça do Plebiscito, Leão XIV foi surpreendido com um presente: uma pizza personalizada.

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"Pensei ser boa ideia oferecer a tradição napolitana ao Santo Padre. Fiz a pizza com o nome dele. Ele ficous surpreso e contente", disse ao Correio Gino Sorbillo, dono da Sorbillo, famosa pizzaria de Nápoles. "Um de meus pizzaiolos conseguiu driblar a segurança e se aproximou do papa", acrescentou. Leão XIV recebeu o presente com um "Taí!" e "Obrigado!", além de tirar uma foto com o homem.

Roberto Regoli, especialista em história da Igreja Católica da Pontifícia Universidade Gregoriana (em Roma), avaliou o início do papado de Leão XIV como "um ano de serenidade". "Leão XIV começou o pontificado em meio ao Ano do Jubileu e não pôde definir imediatamente um rumo próprio. Tudo havia sido predeterminado por outros, até mesmo a viagem internacional à Turquia e ao Líbano. O seu pontificado começou, mesmo, apenas no fim do Jubileu, ou seja, em 7 de janeiro deste ano", disse. 

Segundo Regoli, Leão XIV é "mais um homem de palavras do que de atos sensacionais". "É um homem de moderação, não de hipérbole. Em termos de vida eclesial, os discursos mais significativos foram sobre colegialidade e a retomada do Concílio Vaticano II."

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 09/05/2026 05:58
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