Brasiliense Caio Bonfim fatura prata em etapa do Circuito na República Tcheca

World Athletics Race Walking Team Championships. Meia Maratona foi vencida pelo Italiano Fortunato- Caio Bonfim ficou com a medalha de Bronze. Chegando muito cansado passando mal pelo esforço. Depois foi no publico. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A consistência internacional de Caio Bonfim voltou a aparecer nas ruas da Europa. Nesta sexta-feira (8/5), o brasiliense conquistou a medalha de prata na meia maratona da etapa de Podebrady, na República Tcheca, prova válida pelo circuito ouro do Circuito Mundial de Marcha Atlética. O vice-campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024 completou os 21,097 quilômetros da disputa em 1h23min40s e ampliou a sequência de resultados expressivos na temporada.

O vencedor da prova foi o italiano Francesco Fortunato, atual campeão mundial da distância após triunfo conquistado em Brasília, no Mundial por Equipes realizado em abril em percurso montado na Esplanada dos Ministérios. Embalado pelo bom momento, o europeu cruzou a linha de chegada em 1h23min00s, quarenta segundos à frente de Caio Bonfim. O alemão Christopher Linke terminou na terceira colocação, com 1h23min46s.

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A participação na República Tcheca marcou o retorno de Caio Bonfim à meia maratona menos de um mês após o Mundial disputado na capital federal. Em Brasília, o atleta do Centro de Atletismo de Sobradinho (CASO-DF) garantiu medalha de bronze na competição internacional e reforçou o protagonismo brasileiro na modalidade diante da torcida candanga.

O calendário recente do brasiliense também inclui destaque nas pistas. Em 24 de abril, Caio Bonfim venceu os 5.000 metros do Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo, com o tempo de 18min37s35, resultado responsável pela quebra do recorde brasileiro e sul-americano da prova, marca mantida por quase duas décadas.

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A temporada de 2026 mantém ritmo intenso para o medalhista olímpico. Antes do retorno ao Brasil para o Troféu Brasil de Atletismo, Caio Bonfim ainda disputará mais duas etapas ouro do Tour Mundial de Marcha Atlética, ambas na Espanha. O brasiliense participará do Grande Prêmio Cantones de La Coruña, em 23 de maio, e do GP de Madri, previsto para o dia 31 do mesmo mês.

Outro representante do Distrito Federal também comemorou resultado importante em Podebrady. Nascido em Brasília e companheiro de Caio Bonfim no CASO-DF e na Seleção Brasileira, Max Batista Gonçalves dos Santos terminou a meia maratona na 27ª colocação, com o tempo de 1h28min46s, desempenho responsável pela melhor marca pessoal da carreira na distância.

Aos 35 anos, Caio Bonfim atravessa uma das fases mais vitoriosas da trajetória no atletismo. O brasiliense soma quatro medalhas em Campeonatos Mundiais da World Athletics e segue consolidado entre os principais nomes da marcha atlética internacional às vésperas de mais um ciclo olímpico.