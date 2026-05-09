Pedestre morre após ser atingido por avião em aeroporto dos EUA

De acordo com o comunicado oficial, o voo Frontier 4345 atingiu a pessoa durante a corrida de decolagem - (crédito: Reprodução/Huang Zongxing/Freepik)

Um pedestre morreu na noite dessa sexta-feira (8/5) após ser atingido por uma aeronave da Frontier Airlines durante uma decolagem no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 23h19 (horário local), segundo informações divulgadas pela administração do aeroporto.

De acordo com o comunicado oficial, o voo Frontier 4345 atingiu a pessoa durante a corrida de decolagem. Logo após o impacto, houve um breve incêndio em um dos motores da aeronave, que foi rapidamente extinto pelo Corpo de Bombeiros de Denver.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre como a pessoa acessou a área operacional da pista. As causas do incidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

As operações no aeroporto não sofreram interrupções prolongadas, e a situação foi rapidamente controlada pelas equipes de emergência.