Noivo é condenado após matar padrinho no dia do casamento

'O senhor não é um criminoso, é um assassino', disse o juiz ao sentenciar James - (crédito: Reprodução/Flint Police Department )

Uma celebração de casamento nos Estados Unidos terminou em tragédia após o noivo, James Shiran, atropelar e matar o padrinho poucas horas depois da cerimônia realizada em Flint, cidade de Michigan, nos EUA. Nesta segunda-feira (11/5), Shiran foi condenado a 45 anos de prisão.

O caso aconteceu em agosto de 2024 e chamou atenção pela relação entre vítima e acusado. O homem morto era Terry Lewis Taylor Jr., de 29 anos, descrito pelo próprio noivo como seu melhor amigo

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Segundo as investigações, James e a noiva Savanah Collier haviam acabado de se casar quando a comemoração continuou em uma residência após a cerimônia. Durante a festa, uma discussão envolvendo consumo de álcool terminou em violência.

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Promotores afirmaram que James deixou o local de carro e depois retornou, atingindo Terry de forma intencional. A acusação sustentou que houve tempo suficiente para reflexão antes do atropelamento.

A defesa alegou que tudo aconteceu de forma acidental em meio à confusão da festa. Durante o julgamento, James afirmou ao tribunal que sente remorso pelo que aconteceu.

“Ele era meu melhor amigo. Assumo total responsabilidade pelos meus atos naquela noite”, declarou.

Ao anunciar a sentença, o juiz Khary Hanible afirmou acreditar que James não tinha perfil criminoso, mas destacou a gravidade do caso.

“O senhor não é um criminoso. O senhor é, no entanto, um assassino”, disse o magistrado durante a audiência.

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Além da condenação por homicídio em segundo grau, James também recebeu pena por omissão de socorro e por dirigir com a carteira suspensa. As sentenças serão cumpridas simultaneamente. Ele poderá solicitar liberdade condicional após cumprir ao menos 30 anos de prisão.

A noiva também responde judicialmente pelo caso. Savanah Collier se declarou culpada por cumplicidade após o crime e aguarda a definição da sentença, marcada para este mês. Segundo registros judiciais, ela pediu para ser enquadrada em uma lei estadual voltada a jovens adultos, que pode permitir o arquivamento da acusação caso cumpra todas as condições determinadas pela Justiça.

James e Savanah Collier haviam oficializado a união poucas horas antes do ocorrido (foto: Reprodução/ Flint Police Department)

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.