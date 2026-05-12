Noivo é condenado após matar padrinho no dia do casamento

Uma celebração de casamento nos Estados Unidos terminou em tragédia após o noivo, James Shiran, atropelar e matar o padrinho poucas horas depois da cerimônia realizada em Flint, cidade de Michigan, nos EUA. Nesta segunda-feira (11/5), Shiran foi condenado a 45 anos de prisão.
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O caso aconteceu em agosto de 2024 e chamou atenção pela relação entre vítima e acusado. O homem morto era Terry Lewis Taylor Jr., de 29 anos, descrito pelo próprio noivo como seu melhor amigo
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Segundo as investigações, James e a noiva Savanah Collier haviam acabado de se casar quando a comemoração continuou em uma residência após a cerimônia. Durante a festa, uma discussão envolvendo consumo de álcool terminou em violência.
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Promotores afirmaram que James deixou o local de carro e depois retornou, atingindo Terry de forma intencional. A acusação sustentou que houve tempo suficiente para reflexão antes do atropelamento.
A defesa alegou que tudo aconteceu de forma acidental em meio à confusão da festa. Durante o julgamento, James afirmou ao tribunal que sente remorso pelo que aconteceu.
“Ele era meu melhor amigo. Assumo total responsabilidade pelos meus atos naquela noite”, declarou.
Ao anunciar a sentença, o juiz Khary Hanible afirmou acreditar que James não tinha perfil criminoso, mas destacou a gravidade do caso.
“O senhor não é um criminoso. O senhor é, no entanto, um assassino”, disse o magistrado durante a audiência.
Além da condenação por homicídio em segundo grau, James também recebeu pena por omissão de socorro e por dirigir com a carteira suspensa. As sentenças serão cumpridas simultaneamente. Ele poderá solicitar liberdade condicional após cumprir ao menos 30 anos de prisão.
A noiva também responde judicialmente pelo caso. Savanah Collier se declarou culpada por cumplicidade após o crime e aguarda a definição da sentença, marcada para este mês. Segundo registros judiciais, ela pediu para ser enquadrada em uma lei estadual voltada a jovens adultos, que pode permitir o arquivamento da acusação caso cumpra todas as condições determinadas pela Justiça.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.