Dua Lipa processa a Samsung nos Estados Unidos por uso indevido da imagem

Os advogados da cantora de sucessos como Levitating e Don’t Start Now alegam que a Samsung nunca pediu autorização para usar a imagem - (crédito: Instagram @dualipa)

A cantora britânica Dua Lipa iniciou um processo na Justiça da Califórnia contra a empresa sul-coreana Samsung, acusada de utilizar sua imagem sem autorização nas embalagens de aparelhos de televisão.

A artista reivindica pelo menos 15 milhões de dólares (73 milhões de reais) em danos e prejuízos, segundo o documento da ação apresentado em 8 de maio a um tribunal federal de Los Angeles.

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A foto, com o título "Dua Lipa - Backstage no Austin City Limits, 2024", está registrada no Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos e pertence à cantora, segundo o processo.

Os advogados da cantora de sucessos como Levitating e Don’t Start Now alegam que a Samsung nunca pediu autorização para usar a imagem.

Em junho de 2025, Dua Lipa pediu ao grupo Samsung que deixasse de incluí-la nas caixas de alguns de seus aparelhos de TV, sem sucesso.

Segundo os advogados da cantora, o grupo sul-coreano continua vendendo produtos nos Estados Unidos com a foto de Dua Lipa.

Procurada pela AFP, a Samsung afirmou que a imagem foi fornecida por um provedor de conteúdo para seu serviço de streaming gratuito Samsung TV Plus, com a garantia de que o provedor havia obtido as autorizações necessárias.

O grupo sul-coreano nega, portanto, que agiu de forma consciente e assegura que continua "aberto a uma solução construtiva com a equipe da senhora Lipa".

A artista, cujos pais pertencem à comunidade albanesa de Kosovo, cita várias mensagens publicadas nas redes sociais por fãs que afirmam ter comprado uma TV Samsung porque sua foto aparecia na embalagem.



