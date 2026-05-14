Irã permite passagem de navios chineses por Ormuz desde quarta-feira

A imprensa iraniana informou, nesta quinta-feira (14/5), que as forças navais do país permitiram a passagem de vários navios chineses pelo Estreito de Ormuz desde quarta-feira (13). "Após uma decisão da República Islâmica, um certo número de navios chineses recebeu permissão para atravessar o Estreito de Ormuz sob os protocolos de trânsito administrados pelo Irã", informou a agência de notícias Tasnim.
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Também indicou que a passagem, solicitada por Pequim, começou na noite de quarta-feira após um "acordo sobre os protocolos de gestão iranianos". O anúncio coincide com a reunião de cúpula em Pequim entre o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump, na qual os dois abordaram a questão da guerra do Irã e do bloqueio da passagem estratégica para o comércio de combustíveis.
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Segundo um comunicado da Casa Branca, os dois presidentes concordaram sobre a necessidade de manter o Estreito de Ormuz aberto.
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