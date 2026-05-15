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Secretário de Saúde renuncia para disputar cargo de Starmer

O trabalhista Wes Streeting deixa o cargo e fica livre para desafiar o primeiro-ministro. Especialista duvida da sobrevivência política do premiê e vê o início de uma longa batalha política

Wes Streeting deixa a residência oficial de Starmer, em Downing Street: críticas ao primeiro-ministro - (crédito: Brook Mitchell/AFP)
Wes Streeting deixa a residência oficial de Starmer, em Downing Street: críticas ao primeiro-ministro - (crédito: Brook Mitchell/AFP)

O trabalhista Wes Streeting, secretário de Saúde britânico, anunciou a renúncia e abriu caminho para desafiar o primeiro-ministro e líder trabalhista Keir Starmer no comando do partido e do Reino Unido. Imerso em uma crise de credibilidade dentro da legenda, depois de revés histórico nas eleições locais e regionais de 7 de maio, Starmer está com o cargo por um fio. Na carta de demissão, Streeting admitiu que "perdeu a confiança" na liderança do premiê. "É evidente que você não liderará o Partido Trabalhista nas próximas eleições parlamentares", previstas para 2029, disse Streeting. O agora ex-titular da Saúde cobrou "visão" para o Partido Trabalhista e denunciou um "vácuo" de poder. 

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Streeting também defendeu "amplo debate, apoiado pela maior variedade possível de candidatos", a fim de assegurar o futuro do Partido Trabalhista. Apesar de o secretário demissionário não ter postulado seu nome para concorrer à liderança da legenda, a renúncia de Streeting intensifica a pressão sobre o primeiro-ministro. Ao menos 86 deputados trabalhistas, dos 403 que o partido detém no Parlamento (de um total de 650 eleitos), pediram sua renúncia.  O lançamento de uma campaha para substituir Starmer exige o apoio de 81 parlamentares, ou 20% dos integrantes do Partido Trabalhista.

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As especulações para a sucessão na 10 Downing Street começaram. Além de Streeting, outros potenciais nomes são o de Angela Rayner — ex-braço direito de Starmer e popular entre a ala esquerda do partido — e o de Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester. A trajetória de Burnham, no entanto, parece mais complicada: ele precisaria ser eleito deputado em Westminster, antes de participar do desafio a Starmer. 

De acordo com Tim Bale, professor de política da Queen Mary University of London, o Partido Trabalhista sofreu perdas catastróficas nas eleições municipais da Inglaterra na semana passada, assim como nas eleições legislativas na Escócia e no País de Gales. "As pesquisas de opinião confirmaram as projeções que mostram o partido com menos de 20% das intenções de voto e Keir Starmer como um dos primeiros-ministros mais impopulares da história do país. Os parlamentares trabalhistas estão — compreensivelmente — em pânico", afirmou ao Correio. 

Bale acredita que é questão de tempo antes que Starmer seja desafiado e substituído por outro trabalhista. "É improvável que dure mais do que alguns meses. Especialmente agora que o favorito para assumir o cargo —  ou seja, o prefeito de Manchester, Andy Burnham —  parece que poderá se tornar deputado novamente em breve", comentou. "A renúncia do secretário de Saúde, Wes Streeting, provavelmente dará início a uma longa disputa. No entanto, é improvável que Streeting, mesmo que entre nela, consiga vencer. Burnham é muito mais popular."

EU ACHO...

Tim Bale, professor de política da Queen Mary University of London
Tim Bale, professor de política da Queen Mary University of London (foto: Arquivo pessoal )
"Keir Starmer é um comunicador muito ruim e carece da visão, da iniciativa e das habilidades de gestão de pessoas necessárias para o cargo. Também não ajuda o fato de a economia continuar apresentando um desempenho bastante fraco, o custo de vida ainda ser alto e a migração irregular através do Canal da Mancha entre a França e o Reino Unido continuar em ritmo acelerado."
Tim Bale, professor de política da Queen Mary University of London

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 15/05/2026 05:55
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