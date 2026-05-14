Ceilândia abre temporada de festas juninas 2026

Após o evento deste sábado, o calendário seguirá por diversas regiões administrativas - (crédito: Divulgação/Administração Regional de Ceilândia)

O Distrito Federal começa a entrar oficialmente no clima de São João. A partir das 18h deste sábado (16/5), a Praça do Trabalhador, em Ceilândia, será o palco do pré-lançamento oficial do Circuito Candangão Junino 2026. O evento marca o pontapé inicial para a temporada de apresentações das quadrilhas juninas que colorem o DF e as cidades do Entorno durante os meses de junho e julho.

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A programação, que conta com entrada franca, promete uma imersão na cultura popular. Ao todo, 21 grupos de quadrilhas participarão da cerimônia de abertura, apresentando uma prévia dos espetáculos que combinam coreografias complexas, trilhas sonoras autorais e figurinos luxuosos. Para garantir o conforto dos visitantes, o local contará com uma infraestrutura completa, incluindo uma praça de alimentação dedicada às comidas típicas da época.

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A escolha de Ceilândia como ponto de partida não é casual. Reconhecida como o berço do movimento junino no Planalto Central, a região administrativa reforça seu protagonismo em 2026. Além de sediar a abertura, a cidade também será o cenário da grande final do circuito e do prestigiado Festival Nacional de Quadrilhas Juninas, consolidando-se como a "capital junina" da região.

Para Robson Eiras, o "Fusca", presidente da Federação de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (Fequajudfe), o evento vai além do entretenimento. "Ceilândia representa a força desse movimento. O pré-lançamento é um convite para que a comunidade prestigie uma tradição que emociona e, simultaneamente, gera oportunidades e mantém viva a nossa identidade cultural", destaca o dirigente.

Após o evento deste sábado, o calendário seguirá por diversas regiões administrativas, com etapas programadas para Planaltina, Santa Maria e Samambaia. O ciclo junino de 2026 culminará em agosto com o Festival Nacional, evento que promete colocar o Distrito Federal no centro do mapa turístico e cultural do Brasil, atraindo grupos de todo o país para a disputa em solo brasiliense.

