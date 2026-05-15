InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Vazamento 'bombástico' ameaça candidatura de Flávio Bolsonaro, diz a revista The Economist

Veículo especializado na cobertura econômica diz que aliados do senador esperam que seus adversários, ligados ao PT de Lula, também sejam associados a Vorcaro conforme investigações avançam.

Detalhe do cartaz de <em>Dark Horse</em>, filme sobre Jair Bolsonaro com o ator Jim Caviezel - (crédito: Divulgação)
Detalhe do cartaz de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro com o ator Jim Caviezel - (crédito: Divulgação)

A revista The Economist, um dos principais veículos do mundo especializados na cobertura econômica, publicou nesta quinta-feira (14/5) uma reportagem afirmando que a revelação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu milhões a Daniel Vorcaro para a produção de um filme em homenagem ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ameaçar sua candidatura à Presidência da República.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo revelou o site The Intercept Brasil, o pedido foi de R$ 134 milhões, e R$ 61 milhões teriam sido efetivamente pagos por Vorcaro, mas a Go Up Entertainment, produtora do longa-metragem, batizado de Dark Horse, e o deputado Mario Frias (PL-SP), roteirista da obra, disseram que não tiveram acesso à verba do banqueiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Vorcaro está preso, e sua defesa não esclareceu as doações até o momento. A Go Up afirmou que não pode revelar de onde veio seu orçamento, senão quebraria contratos de confidencialidade com os envolvidos no projeto.

"Partidos de direita imediatamente começaram a falar sobre a possibilidade de lançar um candidato alternativo. Nas casas de apostas, onde Flávio era o favorito para vencer a Presidência, ele despencou para o segundo lugar, perdendo por dez pontos percentuais", publicou a The Economist.

A revista informou ainda que "o real e o principal índice da bolsa de valores caíram 2%, à medida que crescia a perspectiva de vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de esquerda".

Ligação com 'banqueiro desonrado'

A reportagem explica a leitores estrangeiros que a ligação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro caiu como uma bomba para a opinião pública sobre o senador, ao ponto não só de seus aliados pensarem em outras alternativas de candidatos para o pleito, marcado para outubro, mas também esperarem que os rivais do Partido dos Trabalhadores (PT) também sejam ligados ao banqueiro conforme as investigações avancem.

No dia seguinte à revelação do The Intercept, o senador deu entrevista à emissora GloboNews e negou que o valor pedido a Vorcaro tenha sido de R$ 134 milhões. Mario Frias também se manifestou novamente a respeito do pedido.

"Tentar imputar qualquer tipo de crime a aquisição de patrocínio privado em 2024 é apenas mais uma narrativa tosca que nasceu dentro da própria direita que tenta sabotar a candidatura do Flávio, aproveitada pela esquerda sem escrúpulo", afirmou.

A reportagem da The Economist analisou ainda os passos mais recentes de Lula, o principal adversário de Flávio para as eleições em outubro, e citou o encontro que o petista teve com o presidente estadunidense Donald Trump na semana passada.

Na ocasião, "Lula elogiou a 'química' entre ele e Trump e disse que a relação foi como 'amor à primeira vista'. Em um telefonema antes da reunião, Trump teria dito a Lula 'eu te amo', o que incomoda a família Bolsonaro, que se gaba de ser amiga de Trump".

Um homem de expressão séria aparece em primeiro plano usando terno escuro e faixa presidencial verde e amarela, diante de um céu carregado de nuvens escuras.
Divulgação
Detalhe do cartaz de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro com o ator Jim Caviezel

Impacto nas eleições

O impacto da conversa entre Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro nas eleições ainda é incerto. Nenhuma pesquisa de intenção de voto foi divulgada após a revelação de que ela tenha existido, mas, nas redes sociais, o cenário é de desgaste para o senador.

Segundo monitoramento realizado pela AP Exata Inteligência — empresa de ciência de dados que monitora narrativas nas redes — após as mensagens virem à tona, houve aumento das menções negativas a Flávio Bolsonaro e queda nos índices de confiança digital.

Até as 18h de quinta-feira (14/5), 64,3% das menções a Flávio monitoradas pela AP Exata nas redes tinham tom negativo — uma alta de 7 pontos percentuais desde a divulgação do caso.

O índice é o pior registrado pelo senador desde o início de sua pré-campanha à Presidência e também o mais negativo entre os presidenciáveis monitorados pela empresa.

A AP Exata utiliza um modelo próprio de inteligência artificial para interpretar o contexto emocional das conversas envolvendo candidatos e temas políticos no X e em publicações no Instagram. A ferramenta mede sentimentos como confiança, tristeza, alegria e medo para identificar mudanças na percepção do eleitorado no ambiente digital.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
BBC
BBC News Brasil em Londres
postado em 15/05/2026 05:54 / atualizado em 15/05/2026 06:06
SIGA
x