Polícia recupera crânio da santa tcheca Zdislava de Lemberk

O crânio da santa tcheca Zdislava de Lemberk foi recuperado após ter sido roubado em uma igreja, anunciou a polícia nesta sexta-feira (15/5), afirmando que prendeu um suspeito.
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O homem admitiu ter roubado, na terça-feira, o crânio de um relicário de cristal da basílica de São Lourenço e Santa Zdislava, na localidade de Jablonné v Podješt?dí (norte), para enterrá-lo em um rio depois de cobri-lo com concreto.
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Zdislava de Lemberk (cerca de 1220-1252), uma aristocrata conhecida por seus atos de misericórdia e caridade, foi canonizada pelo papa João Paulo II em 1995.
"A relíquia era objeto de veneração por parte dos peregrinos que se dirigiam a Jablonné, onde Zdislava viveu e trabalhou há mais de 750 anos", declarou o arcebispo de Praga, Stanislav P?ibyl.
Após uma minuciosa investigação policial, o autor do roubo foi detido na quinta-feira em Mlada Boleslav (centro), declarou a jornalistas o chefe da polícia local, Petr Rajt.
O suspeito discordava da exposição da relíquia em uma capela lateral da basílica, acrescentou, aproveitando-se do momento em que o alarme estava desligado para furtá-la e fugir.
Quando a polícia encontrou o crânio, o homem já o havia coberto com concreto, o que exigirá que a relíquia seja restaurada.