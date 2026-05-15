Presidente chinês visitará EUA no 2º semestre após convite de Trump

O presidente chinês, Xi Jinping, viajará aos Estados Unidos no outono (no hemisfério norte, primavera no Brasil), afirmou o chefe da diplomacia do país asiático, segundo a imprensa estatal, horas depois da visita de Donald Trump a Pequim.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Reunião do Brics termina sem declaração conjunta em meio a divergências sobre Oriente Médio
"O presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado aos Estados Unidos no outono deste ano, a convite do presidente americano, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (15/5) o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi", noticiou a agência Xinhua.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO