Seis detidos na França por exibição da bandeira palestina na Torre Eiffel

Seis pessoas foram detidas na sexta-feira (15) em Paris depois que exibiram uma bandeira palestina no primeiro andar da Torre Eiffel, informou a polícia neste sábado.
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Pouco antes das 15h00 GMT (12h00 de Brasília) de sexta-feira, a polícia foi alertada sobre pessoas que exibiam uma bandeira palestina de 4x3 metros no emblemático monumento da capital francesa. O grupo subiu no teto do restaurante "Madame", situado no primeiro andar.
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A ação, reivindicada pelo movimento ecologista 'Extinction Rebellion', tinha como objetivo recordar a Nakba, "catástrofe" em árabe, como é chamado o momento em que 760.000 árabes palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas durante a criação do Estado de Israel em 1948.
Os ativistas do 'Extinction Rebellion' foram detidos por "entrada não autorizada em local confidencial e por colocar em risco a vida de outras pessoas", acrescentou uma fonte policial.
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