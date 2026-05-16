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FRANÇA

Seis detidos na França por exibição da bandeira palestina na Torre Eiffel

Pouco antes das 12h00 (horário de Brasília) de sexta-feira, a polícia foi alertada sobre pessoas que exibiam uma bandeira palestina de 4x3

Os ativistas do 'Extinction Rebellion' foram detidos por
Os ativistas do 'Extinction Rebellion' foram detidos por "entrada não autorizada em local confidencial e por colocar em risco a vida de outras pessoas", acrescentou uma fonte policial. - (crédito: Eyad Baba/AFP)

Seis pessoas foram detidas na sexta-feira (15) em Paris depois que exibiram uma bandeira palestina no primeiro andar da Torre Eiffel, informou a polícia neste sábado.

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Pouco antes das 15h00 GMT (12h00 de Brasília) de sexta-feira, a polícia foi alertada sobre pessoas que exibiam uma bandeira palestina de 4x3 metros no emblemático monumento da capital francesa. O grupo subiu no teto do restaurante "Madame", situado no primeiro andar.

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A ação, reivindicada pelo movimento ecologista 'Extinction Rebellion', tinha como objetivo recordar a Nakba, "catástrofe" em árabe, como é chamado o momento em que 760.000 árabes palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas durante a criação do Estado de Israel em 1948.

Os ativistas do 'Extinction Rebellion' foram detidos por "entrada não autorizada em local confidencial e por colocar em risco a vida de outras pessoas", acrescentou uma fonte policial.

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Por AFP
postado em 16/05/2026 16:05
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