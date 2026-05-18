Trump diz que Irã quer cessar-fogo, mas critica propostas

O presidente norte-americano Donald Trump disse que “Oo Irã está ansioso para assinar um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos”. Mas, segundo o republicano, o país faz acordos e em seguida “enviam um documento que não tem nada a ver” com o que foi firmado.
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A declaração de Trump foi feita em entrevista para a revista americana Fortune, publicada nesta segunda-feira (18/05). Recentemente, tRump anunciou que os EUA chegaram a receber uma proposta inaceitável para o fim da guerra.
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Interlocutores do governo norte-americano afirmam que a proposta recusada por Trump pedia o encerramento imediato da Guerra, além de exigir que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos retire as sanções impostas sobre a venda de petróleo iraniano.
A Radiotelevisão da República Islâmica do Irã, mídia estatal do Irã, transmitiu um pronunciamento do brigadeiro-general Amir Akraminia, porta-voz do Exército, anunciando que todos os países que acionaram sansões contra o Irã enfrentarão as consequências.
Segundo o último relatório divulgado pela Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, cerca de 1.900 civis morreram em território iraniano desde o início da guerra com o governo de Israel e os EUA. A Casa Branca confirma a morte de 13 soldados americanos até o momento.