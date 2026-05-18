Trump diz que Irã quer cessar-fogo, mas critica propostas

US President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One after his departure from Beijing Capital Airport on May 15, 2026, on his way back to the United States. Trump said he had made "fantastic trade deals" with China's Xi Jinping, as the pair met on May 15 at final talks of a superpower summit that according to the US leader has also reaped a Chinese offer to help open the Strait of Hormuz. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente norte-americano Donald Trump disse que “Oo Irã está ansioso para assinar um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos”. Mas, segundo o republicano, o país faz acordos e em seguida “enviam um documento que não tem nada a ver” com o que foi firmado.

A declaração de Trump foi feita em entrevista para a revista americana Fortune, publicada nesta segunda-feira (18/05). Recentemente, tRump anunciou que os EUA chegaram a receber uma proposta inaceitável para o fim da guerra.

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Interlocutores do governo norte-americano afirmam que a proposta recusada por Trump pedia o encerramento imediato da Guerra, além de exigir que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos retire as sanções impostas sobre a venda de petróleo iraniano.

A Radiotelevisão da República Islâmica do Irã, mídia estatal do Irã, transmitiu um pronunciamento do brigadeiro-general Amir Akraminia, porta-voz do Exército, anunciando que todos os países que acionaram sansões contra o Irã enfrentarão as consequências.

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Segundo o último relatório divulgado pela Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, cerca de 1.900 civis morreram em território iraniano desde o início da guerra com o governo de Israel e os EUA. A Casa Branca confirma a morte de 13 soldados americanos até o momento.

