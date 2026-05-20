Mulher morre após cair 600 metros durante escalada em vulcão no Chile

O velório da Ingrid Daniela será realizado nesta quarta-feira (20/5), em Villarrica, cidade onde morava - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A chilena Ingrid Daniela Vera Figueroa, 42 anos, morreu após cair cerca de 600 metros durante uma escalada no vulcão Llaima, na região de La Araucanía, no Chile. O velório dela será realizado nesta quarta-feira (20/5), em Villarrica, cidade onde morava. Segundo o jornal argentino La Nación, o acidente ocorreu no último domingo (17/5), dia em que Ingrid comemorava o aniversário.

Horas antes da subida, ela publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a preparação para a escalada. “Espero que Deus esteja comigo neste dia maravilhoso. Estou muito feliz. Sim, tenho um pouco de incerteza sobre o que vai acontecer”, disse.

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O acidente ocorreu por volta das 15h (horário local), quando o grupo estava a cerca de 2 mil metros de altitude. Ainda de acordo com o La Nación, Ingrid escorregou e caiu pela encosta da montanha e morreu no local. O grupo tentava chegar ao topo do vulcão Llaima, que tem 3.125 metros de altitude e fica dentro do Parque Nacional Conguillío.

Depois do acidente, as equipes de resgate enfrentaram dificuldades por causa do mau tempo. Ventos fortes, temperaturas abaixo de zero e baixa visibilidade impediram que um helicóptero chegasse ao local ainda no domingo. O corpo só foi retirado na manhã de segunda-feira (18/5), em uma operação feita por equipes especializadas da polícia chilena, bombeiros e socorristas da região.

Além disso, depois do acidente a Corporação Nacional Florestal (Conaf) informou que o grupo não havia feito o registro obrigatório antes de iniciar a trilha. O órgão também alertou para os riscos das condições climáticas na região, que seguem severas ao longo da semana.

Moradora de Villarrica, Ingrid era representante de pais na Escola de Artes Bicentenária Graham Bell. Em nota, a escola lamentou a morte da chilena e afirmou que ela era conhecida por ser uma pessoa “responsável, gentil e dedicada”.

O jornal local também publicou uma homenagem. “Sua partida enluta a comunidade e deixa uma profunda tristeza entre aqueles que a conheceram”, escreveu o veículo.

Segundo amigos e familiares, Ingrid gostava de natureza, trilhas e aventuras.