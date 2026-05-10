Ciclista morre durante prova de ultradistância em Minas

A organização da prova destacou Eliana como uma atleta admirada pela "coragem, generosidade, espírito aventureiro e paixão pela bicicleta" - (crédito: Reprodução/Instagram @elianatamietti)

A ciclista de ultradistância Eliana Tamietti, 48 anos, morreu na madrugada do sábado (9/5), durante a participação em uma prova na região de Piranguçu, no Sul de Minas. A causa da morte segue inconclusiva.

Eliana participava da prova da BikingMan Mantiqueira 2026 de 555 km, que tem saída e chegada em São José dos Campos (SP) e passa por cidades de São Paulo e de Minas Gerais, passando pela Serra da Mantiqueira. Em nota oficial, a organização do evento lamentou a morte da atleta e informou que ela recebeu atendimento imediato das equipes de resgate e suporte presentes na competição, mas não resistiu.

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A organização também prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade do ciclismo, destacando Eliana como uma atleta admirada pela “coragem, generosidade, espírito aventureiro e paixão pela bicicleta”.

Ainda segundo a nota, a continuidade da prova foi decidida em conjunto com a família da ciclista, “honrando a vontade da Lili em percorrer os caminhos da Mantiqueira”.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento da atleta.

De acordo com o g1, o diretor da prova, Vinícius Martins, contou que Eliana sofreu uma queda após um possível mal súbito enquanto pedalava em um trecho próximo a Piranguçu e já tinha passado pelo ponto mais difícil do percurso. Segundo ele, a atleta estava acompanhada de outros ciclistas, que acionaram imediatamente o socorro. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a morte foi confirmada no local.

Martins também disse que não foram identificados problemas mecânicos na bicicleta utilizada por Eliana nem irregularidades no trajeto da prova.