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EBOLA

Epidemia de ebola deixa 10 países africanos sob ameaça, alerta agência

Surto de ebola na República Democrática do Congo preocupa autoridades e coloca outros dez países africanos em estado de alerta

Surto de ebola na República Democrática do Congo preocupa autoridades e coloca outros dez países africanos em estado de alerta - (crédito: Hush Naidoo Jade Photograph/Unplash )
Surto de ebola na República Democrática do Congo preocupa autoridades e coloca outros dez países africanos em estado de alerta - (crédito: Hush Naidoo Jade Photograph/Unplash )

Dez países africanos, além da República Democrática do Congo (RDC), correm o risco de serem afetados pelo vírus ebola, alertou neste sábado (23/5) a Agência de Saúde da União Africana (África CDC). "Temos dez países em risco" de serem afetados, disse o presidente da África CDC, Jean Kaseya, durante uma coletiva de imprensa. 

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Esses países são Sudão do Sul, Ruanda, Quênia, Tanzânia, Etiópia, Congo, Burundi, Angola, República Centro-Africana e Zâmbia, explicou. 

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Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas na RDC, um país com cerca de 100 milhões de habitantes onde a epidemia "se espalha rapidamente", alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira (22/5). Esta epidemia, a 17ª a afetar a RDC, "é a segunda maior que temos conhecimento no mundo", afirmou Kaseya. 

O ebola causa uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que provocou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos, é menos contagioso que a covid-19 ou o sarampo. 

Na ausência de uma vacina e de um tratamento aprovado para a cepa Bundibugyo do vírus, responsável pelo surto atual, as medidas para tentar conter sua disseminação baseiam-se principalmente em medidas de barreira e na detecção rápida de casos.

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Por AFP
postado em 23/05/2026 15:00
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