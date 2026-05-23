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LUTO

Ator de 'Supernatural' e 'Virgin River' é encontrado morto no Canadá

Stewart McLean estava desaparecido havia uma semana, e polícia canadense trata o caso como homicídio após encontrar sinais de violência

Com a descoberta do corpo de McLean, os investigadores da Equipe Integrada de Investigação de Homicídios do Canadá (IHIT), que assumiram o caso, passaram a analisar como homicídio - (crédito: Divulgação/Netflix)
Com a descoberta do corpo de McLean, os investigadores da Equipe Integrada de Investigação de Homicídios do Canadá (IHIT), que assumiram o caso, passaram a analisar como homicídio - (crédito: Divulgação/Netflix)

Stewart McLean, ator de sucessos como Supernatural e Virgin River, foi encontrado morto na sexta-feira (22/5), na região de Lions Bay, no Canadá. O artista estava desaparecido há 7 dias.

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Autoridades policiais canadenses afirmam que Stewart foi visto pela última vez no dia 15 de maio, em casa. Mas o desaparecimento do ator só foi notificado oficialmente no dia 18 de maio, três dias depois.

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Com a descoberta do corpo de McLean, os investigadores da Equipe Integrada de Investigação de Homicídios do Canadá (IHIT), que assumiram o caso, passaram a analisar como homicídio. Isso porque a foram encontradas evidências com características de crimes violentos.

Stewart McLean deixou família e amigos aos 45 anos, com um legado em sua carreira artística que vai de Supernatural a Arrow, The Irrational, Travelers e, mais recentemente, Virgin River.

Em nota, a Lucas Talent Inc, agência que representava o ator, lamentou o ocorrido e destacou que Stewart era um colega de trabalho querido: “Muitos diretores de elenco entraram em contato para prestar condolências. Todas as mensagens dizem a mesma coisa: Stewart era uma pessoa incrível e fará muita falta".

A IHIT segue investigando o caso.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 23/05/2026 12:47
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