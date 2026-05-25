Terremoto atinge norte do Chile; painel mostra tremor sentido no Brasil

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o norte do Chile nesta segunda-feira (25/5). O epicentro do tremor ocorreu no deserto do Atacama, a 31 km da cidade de Calama, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
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Paralelamente, um painel mantido pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) — onde a população pode relatar tremores — registrou diversos relatos de abalos no sudeste do Brasil também nesta segunda-feira (25). A região de São Paulo concentra o maior número de tremores.
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"Uma ameaça de tsunami na costa chilena foi descartada. De forma preliminar, não foram registrados danos", informou em vídeo publicado no X Felipe Plaza, funcionário do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres.
*Com informações da Agência France-Press