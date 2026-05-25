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AMÉRICA DO SUL

Terremoto atinge norte do Chile; painel mostra tremor sentido no Brasil

Epicentro do tremor ocorreu no deserto do Atacama, a 31 km da cidade de Calama

Apesar da proximidade com o oceano, ameaça de tsunami foi descartada - (crédito: Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS))
Apesar da proximidade com o oceano, ameaça de tsunami foi descartada - (crédito: Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS))

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o norte do Chile nesta segunda-feira (25/5). O epicentro do tremor ocorreu no deserto do Atacama, a 31 km da cidade de Calama, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

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Paralelamente, um painel mantido pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) — onde a população pode relatar tremores — registrou diversos relatos de abalos no sudeste do Brasil também nesta segunda-feira (25). A região de São Paulo concentra o maior número de tremores.

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"Uma ameaça de tsunami na costa chilena foi descartada. De forma preliminar, não foram registrados danos", informou em vídeo publicado no X Felipe Plaza, funcionário do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres.

*Com informações da Agência France-Press

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 25/05/2026 21:39
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