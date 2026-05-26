Flávio e Eduardo Bolsonaro encontram Trump nos EUA

O senador (PL-RJ) e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nesta terça-feira (26/5). O encontro também contou com a presença de Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde março de 2025.

Nas imagens divulgadas, o senador Flávio Bolsonaro aparece ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um dos registros dentro da Casa Branca. Em outra foto, também posam juntos o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo.

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Flávio desembarcou nos Estados Unidos na última segunda-feira (25/5). Já existia a expectativa desse encontro acontecer, porém, até então, o governo norte-americano não havia confirmado oficialmente qualquer encontro entre Trump e integrantes da comitiva brasileira.

Na agenda de Trump, estavam agendas a visita ao Centro Médico Militar Walter Reed e reuniões políticas reservadas — sem confirmação de o presidente norte-americano se encontraria com os brasileiros.

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Antes da reunião, o senador publicou nas redes sociais que seguia para a Casa Branca, sede oficial do governo dos EUA. Em seguida, divulgou um vídeo afirmando que participaria de uma “conversa muito bacana”, sem revelar inicialmente quem estaria presente no encontro. “Daqui a pouquinho vocês vão saber”, disse.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, Paulo Figueiredo afirmou que Flávio Bolsonaro cumpre agenda de reuniões em Washington. Entre os temas discutidos estaria o pedido para que as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) sejam classificadas pelos Estados Unidos como “organizações terroristas estrangeiras”.

Apesar de não ser comum, esta não é a primeira vez que Trump recebe na Casa Branca um político estrangeiro sem cargo de chefe de Estado. Em 2025, o republicano recebeu Karol Nawrocki, então candidato à Presidência da Polônia, antes do primeiro turno das eleições no país. A reunião gerou críticas e acusações de interferência norte-americana no processo eleitoral polonês.

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