Ferrari lança elétrico com 1.050 cv e visual assinado por ex-designer da Apple

A Ferrari, fabricante de carros esportivos de luxo, lançou na segunda-feira (25/5) o primeiro veículo totalmente elétrico da história da marca italiana, o Ferrari Luce. O novo modelo é o único até hoje produzido pela montadora a ter 5 lugares, tem mais de 1.000 cv e um preço de US$ 640 mil, cerca de R$ 3,2 milhões. O seu visual, que mistura linhas retas e curvas, dividiu opiniões entre os amantes da marca.
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Com uma carroceria projetada para diminuir vibrações e ruídos internos na cabine, e uma mistura de linhas retas e curvas suaves, o Luce é o segundo SUV (Veículo Utilitário Esportivo) da fabricante. O design do carro foi assinado pelo pelo ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, fundador da agência LoveFrom. A nova Ferrari é também a mais pesada da história, com quase 2.300 kg e 5,02 metros de comprimento.
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O veículo da montadora de Maranello conta com um motor elétrico em cada roda, que somados geram cerca de 1.050 cv de potência, permitindo que o SUV elétrico acelere de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos e chegue à velocidade máxima de 310 km/h. Com uma bateria de 122 kw, a autonomia do Luce chega a cerca de 530 km, distância equivalente a uma viagem entre São Paulo e Florianópolis.
O Luce tem todos os componentes produzidos pela Ferrari, uma estratégia da fabricante para que as manutenções sejam feitas pela própria montadora, e para proteger o valor de revenda do veículo no futuro. Porém, algumas horas depois do lançamento do primeiro veículo 100% elétrico, as ações da Ferrari na bolsa de valores de Milão caíram cerca de 6%.
O lançamento da marca italiana mostra que a Ferrari pretende tomar um caminho diferente de outras montadoras rivais como Porsche e Lamborghini, que nos últimos anos diminuíram os planos de produzir veículos totalmente elétricos devido à baixa demanda no mercado de superesportivos de luxo e alta concorrência com montadoras chinesas, que praticamente dominam o setor.
Em uma entrevista ao youtuber Cleo Abram, o diretor de design da Ferrari, Flavio Manzoni, admitiu que o conceito de uma Ferrari 100% elétrica e com um visual tão desafiador é algo “polarizador”, mas que vai ser aceito pelas pessoas nos próximos meses. Durante o lançamento da Luce, em Roma, a montadora reforçou que não pretende abandonar a produção de motores para carros híbridos e movidos a gasolina.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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