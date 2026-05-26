Ferrari lança elétrico com 1.050 cv e visual assinado por ex-designer da Apple

Com uma carroceria projetada para diminuir vibrações e ruídos internos na cabine, e uma mistura de linhas retas e curvas suaves, o Luce é o segundo SUV da fabricante italiana - (crédito: Reprodução / Ferrari)

A Ferrari, fabricante de carros esportivos de luxo, lançou na segunda-feira (25/5) o primeiro veículo totalmente elétrico da história da marca italiana, o Ferrari Luce. O novo modelo é o único até hoje produzido pela montadora a ter 5 lugares, tem mais de 1.000 cv e um preço de US$ 640 mil, cerca de R$ 3,2 milhões. O seu visual, que mistura linhas retas e curvas, dividiu opiniões entre os amantes da marca.

Com uma carroceria projetada para diminuir vibrações e ruídos internos na cabine, e uma mistura de linhas retas e curvas suaves, o Luce é o segundo SUV (Veículo Utilitário Esportivo) da fabricante. O design do carro foi assinado pelo pelo ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, fundador da agência LoveFrom. A nova Ferrari é também a mais pesada da história, com quase 2.300 kg e 5,02 metros de comprimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O veículo da montadora de Maranello conta com um motor elétrico em cada roda, que somados geram cerca de 1.050 cv de potência, permitindo que o SUV elétrico acelere de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos e chegue à velocidade máxima de 310 km/h. Com uma bateria de 122 kw, a autonomia do Luce chega a cerca de 530 km, distância equivalente a uma viagem entre São Paulo e Florianópolis.

O Luce tem todos os componentes produzidos pela Ferrari, uma estratégia da fabricante para que as manutenções sejam feitas pela própria montadora, e para proteger o valor de revenda do veículo no futuro. Porém, algumas horas depois do lançamento do primeiro veículo 100% elétrico, as ações da Ferrari na bolsa de valores de Milão caíram cerca de 6%.

Com uma carroceria projetada para diminuir vibrações e ruídos internos na cabine, e uma mistura de linhas retas e curvas suaves, o Luce é o segundo SUV da fabricante italiana (foto: Reprodução / Ferrari)

O lançamento da marca italiana mostra que a Ferrari pretende tomar um caminho diferente de outras montadoras rivais como Porsche e Lamborghini, que nos últimos anos diminuíram os planos de produzir veículos totalmente elétricos devido à baixa demanda no mercado de superesportivos de luxo e alta concorrência com montadoras chinesas, que praticamente dominam o setor.

Com uma carroceria projetada para diminuir vibrações e ruídos internos na cabine, e uma mistura de linhas retas e curvas suaves, o Luce é o segundo SUV da fabricante italiana (foto: Reprodução / Ferrari)

Leia também: Colisão entre ônibus escolar e trem na Bélgica deixa várias vítimas

Em uma entrevista ao youtuber Cleo Abram, o diretor de design da Ferrari, Flavio Manzoni, admitiu que o conceito de uma Ferrari 100% elétrica e com um visual tão desafiador é algo “polarizador”, mas que vai ser aceito pelas pessoas nos próximos meses. Durante o lançamento da Luce, em Roma, a montadora reforçou que não pretende abandonar a produção de motores para carros híbridos e movidos a gasolina.



*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.

Saiba Mais Mundo Por que divórcios separam pais e filhos no Japão — e como uma lei pode mudar esse cenário

Por que divórcios separam pais e filhos no Japão — e como uma lei pode mudar esse cenário Mundo Saxofonista Sonny Rollins, o último 'colosso' do jazz, morre aos 95 anos

Saxofonista Sonny Rollins, o último 'colosso' do jazz, morre aos 95 anos Mundo Colisão entre ônibus escolar e trem na Bélgica deixa várias vítimas

Colisão entre ônibus escolar e trem na Bélgica deixa várias vítimas Mundo Por que jovens (em sua maioria homens) são atraídos por apostas nos mercados de previsão?

Por que jovens (em sua maioria homens) são atraídos por apostas nos mercados de previsão? Mundo Mulher descobre piercing no pulmão após meses de tosse intensa

Mulher descobre piercing no pulmão após meses de tosse intensa Mundo Terremoto atinge norte do Chile; painel mostra tremor sentido no Brasil





