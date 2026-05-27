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RESGATE

Cinco das sete pessoas presas em caverna são resgatadas no Laos

Moradores pretendiam "procurar ouro", mas as fortes chuvas provocaram uma inundação e bloquearam a saída da caverna

Esta imagem divulgada pela Metta Tham Rescue Kalasin em 26 de maio de 2026 mostra equipes de resgate dentro de uma caverna na província de Xaisomboun - (crédito: HANDOUT / METTA THAM RESCUE KALASIN / AFP)
Esta imagem divulgada pela Metta Tham Rescue Kalasin em 26 de maio de 2026 mostra equipes de resgate dentro de uma caverna na província de Xaisomboun - (crédito: HANDOUT / METTA THAM RESCUE KALASIN / AFP)

Cinco das sete pessoas presas em uma caverna inundada no Laos foram encontradas vivas nesta quarta-feira (27/5). O trabalho de busca e resgate conta com mergulhadores especializados, alguns dos quais participaram em 2018 do resgate de jovens jogadores de futebol em uma caverna na Tailândia.

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Os sete moradores entraram em na caverna, situada na província de Xaysomboun em 20 de maio. Eles pretendiam "procurar ouro", mas as fortes chuvas provocaram uma inundação e bloquearam a saída.

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Situada em uma área remota, a caverna se estende profundamente sob a terra, e as outras duas pessoas que ainda não foram encontradas podem estar presas a mais de 100 metros da entrada.

Com informações da AFP*

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/05/2026 10:05 / atualizado em 27/05/2026 10:07
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