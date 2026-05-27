Cinco das sete pessoas presas em caverna são resgatadas no Laos

Esta imagem divulgada pela Metta Tham Rescue Kalasin em 26 de maio de 2026 mostra equipes de resgate dentro de uma caverna na província de Xaisomboun - (crédito: HANDOUT / METTA THAM RESCUE KALASIN / AFP)

Cinco das sete pessoas presas em uma caverna inundada no Laos foram encontradas vivas nesta quarta-feira (27/5). O trabalho de busca e resgate conta com mergulhadores especializados, alguns dos quais participaram em 2018 do resgate de jovens jogadores de futebol em uma caverna na Tailândia.

Os sete moradores entraram em na caverna, situada na província de Xaysomboun em 20 de maio. Eles pretendiam "procurar ouro", mas as fortes chuvas provocaram uma inundação e bloquearam a saída.

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Situada em uma área remota, a caverna se estende profundamente sob a terra, e as outras duas pessoas que ainda não foram encontradas podem estar presas a mais de 100 metros da entrada.

Com informações da AFP*