Juíza federal indicada por Obama é investigada por "sexo barulhento"

A juíza federal e o subchefe de polícia são acusados de transar durante o expediente - (crédito: Reprodução / Wikimedia Commons / Atlanta Police Departament)

A juíza federal Eleanor Ross, de 58 anos, e o subchefe de polícia Kelley Collier, de 55 anos, são investigados após serem acusados de fazer “sexo barulhento” em um tribunal de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Uma denúncia foi feita ao departamento de polícia da cidade informando que a juíza e o policial transaram em gabinetes do prédio durante o expediente de forma audível para outros funcionários do tribunal.

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Segundo o jornal norte-americano NY Post, tanto a juíza federal distrital quanto o subchefe subchefe de polícia são casados. Eleanor foi indicada para a vaga no tribunal em 2014, pelo presidente Barack Obama, tendo sido também aprovada para o cargo pelo Senado. A investigada já atuou também como juíza estadual, procuradora federal no distrito e procuradora no Ministério Público do Condado de Fulton.

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Em comunicado, a corporação informou sobre o início do caso. "O Departamento de Polícia de Atlanta iniciou uma investigação para determinar se a pessoa mencionada no Comitê de Conduta Judicial e Incapacidade da Conferência Judicial dos Estados Unidos é, de fato, um funcionário do Departamento de Polícia de Atlanta", disse a publicação.

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Na denúncia, funcionários descrevem que Eleanor e Collier usavam “gabinetes para fazer sexo durante o expediente”, com sons de “gemidos e beijos” tão altos que pessoas que trabalham no tribunal podiam ouvir. Até o momento, tanto a juíza quanto o policial não se manifestaram sobre o caso.



*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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