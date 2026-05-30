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VIOLÊNCIA

Confusão marca comemoração do PSG após título da Liga dos Campeões

Torcedores lançaram fogos contra policiais em Paris; mais de 130 pessoas foram presas durante as comemorações pelo título

Violência tomou conta das ruas de Paris - (crédito: Reprodução/X @BROKENBRITAIN0)
Violência tomou conta das ruas de Paris - (crédito: Reprodução/X @BROKENBRITAIN0)

Torcedores do Paris Saint-Germain (PSG), time de futebol francês, causaram confusão em diferentes pontos de Paris ao comemorarem a vitória da equipe neste sábado (30/5). Segundo informações do jornal britânico The Guardian, parte dos torcedores lançou fogos de artifício contra policiais, que responderam com gás lacrimogêneo para dispersar a multidão e controlar os confrontos registrados após a final da Liga dos Campeões.

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Além disso, durante os tumultos, seis veículos e duas vitrines foram danificados. Ainda de acordo com a publicação, a polícia de Paris mobilizou milhares de agentes para reforçar a segurança e já havia prendido mais de 130 pessoas até o fim da noite.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou que um forte esquema de segurança foi montado para conter episódios de violência. No ano passado, após a conquista inédita do PSG na competição, duas pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas durante as comemorações.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 30/05/2026 22:50
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