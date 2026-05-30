Confusão marca comemoração do PSG após título da Liga dos Campeões

Torcedores do Paris Saint-Germain (PSG), time de futebol francês, causaram confusão em diferentes pontos de Paris ao comemorarem a vitória da equipe neste sábado (30/5). Segundo informações do jornal britânico The Guardian, parte dos torcedores lançou fogos de artifício contra policiais, que responderam com gás lacrimogêneo para dispersar a multidão e controlar os confrontos registrados após a final da Liga dos Campeões.

????NEW: PARIS HAS TURNED INTO A WARZONE ????????



THOUSANDS of PSG fans are currently RAVAGING through the city - bizarrely, this is them celebrating because their team won.



Smoke Grenades, flares, & all out chaos in the city of love - good luck to the police pic.twitter.com/Gy4cXDwUiG Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO — BRITAIN IS BROKEN ???????? (@BROKENBRITAIN0) May 30, 2026



Além disso, durante os tumultos, seis veículos e duas vitrines foram danificados. Ainda de acordo com a publicação, a polícia de Paris mobilizou milhares de agentes para reforçar a segurança e já havia prendido mais de 130 pessoas até o fim da noite.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou que um forte esquema de segurança foi montado para conter episódios de violência. No ano passado, após a conquista inédita do PSG na competição, duas pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas durante as comemorações.

