Quem é a primeira mulher a comandar comunicação oficial do Vaticano?

No comando do Dicastério, Alvarado será responsável pela coordenação dos principais canais de comunicação do Vaticano - (crédito: Reprodução Vatican News)

O Papa Leão XIV anunciou, nesta terça-feira (2/6), o nome de Maria Montserrat Alvarado para a chefia do Dicastério da Comunicação do Vaticano. Essa é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo. Mexicana e radicada nos Estados Unidos, a jornalista deve assumir o posto em novembro, substituindo Paolo Ruffini.

Desde 2023, Alvarado esteve à frente da EWTN News, um dos maiores grupos de comunicação católicos do mundo, como presidente e diretora de operações.

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No comando do Dicastério, Alvarado será responsável pela coordenação dos principais canais de comunicação do Vaticano, como o portal oficial de notícias, a Rádio Vaticano e a Sala de Imprensa da Santa Sé. Em comunicado, Alvarado agradeceu a Paolo Ruffini, chefe do Dicastério desde 2018, que se aposentará após deixar o cargo.

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“Embora essa nomeação tenha sido inesperada, a recebo com o sincero desejo de servir ao Santo Padre no início de seu pontificado”, declara. “Sou grata a Paolo Ruffini por sua orientação nos últimos anos e estou ansiosa para continuar, com amizade e esperança, o importante trabalho de fortalecimento do Dicastério, para que ele possa continuar a servir a Igreja em Roma e em todos os lugares, a fim de comunicar Cristo ao mundo”.

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Antes da EWTN, a jornalista estudou na Universidade Internacional da Flórida e na Universidade George Washington. Ela também atuou durante mais de uma década na Becket Fund for Religious Liberty, uma organização voltada à promoção da liberdade religiosa.